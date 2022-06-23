Специалисты ветеринарной медицины провели дезинфекцию места содержания свинопоголовья.

Новая вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована в личном подсобном хозяйстве в селе Ивано-Благодатное Кропивницкого района.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Кировоградской области.

"В соответствии с решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Кировоградской РОА от 20 июня 2022 года определены эпизоотический очаг, зоны защиты (радиусом 7 км) и наблюдения, установлен 40-дневный карантин. К зоне защиты, которая непосредственно граничит с эпизоотическим очагом, отнесены села Ивано-Благодатное, Шостаковка, Украинка, Овсяниковка, Грузское, Шевченково, Николаевка и Карлюговка Кропивницкого района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты ветеринарной медицины провели дезинфекцию эпизоотического очага – места содержания свинопоголовья. Также с привлечением ГСЧС были сожжены и захоронены трупы животных, а также остатки кормов, подстилки, предметы ухода, оборудование, контаминированные возбудителем АЧС. Место сжигания продезинфицировано.

Вместе с тем при въезде в село установили карантинный пост с предупредительными знаками, обеспечили круглосуточное дежурство на посту, обустроили дезбарьер при въезде-выезде на территорию населенного пункта, проводится дезинфекционная обработка транспортных средств.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье больных свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.

Вас также могут заинтересовать новости: