Те, кто не вакцинирован или не полностью вакцинирован, могут подвергнуть себя или своего ребенка опасности при определенных обстоятельствах.

Вакцинация по Национальному календарю прививок способствует мощной защите детей и взрослых от многих инфекций. Те, кто не вакцинирован или не полностью вакцинирован, могут подвергнуть себя или своего ребенка опасности при определенных обстоятельствах. Об этом говорится в разъяснении Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Там рассказали, в каких случаях нужна экстренная вакцинация от той или иной инфекции.

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Столбняк. Полученные травмы с нарушением целостности кожи и слизистых оболочек, обморожения, ожоги, проникающие повреждения желудочно-кишечного тракта, укусы животных и тому подобное могут стать причинами, по которым врач будет рекомендовать вам экстренную иммунопрофилактику столбняка. При условии, что вы или ваш ребенок не вакцинированы по календарю или если от последней прививки прошло более 5 лет.

Полученные травмы с нарушением целостности кожи и слизистых оболочек, обморожения, ожоги, проникающие повреждения желудочно-кишечного тракта, укусы животных и тому подобное могут стать причинами, по которым врач будет рекомендовать вам экстренную иммунопрофилактику столбняка. При условии, что вы или ваш ребенок не вакцинированы по календарю или если от последней прививки прошло более 5 лет. Бешенство. Обязательной экстренной прививке подлежат люди, которых покусали дикие животные или животные с подозрением на бешенство или подтвержденным бешенством. Даже незначительные царапины и слюнения животным являются причиной обратиться к врачу в ближайший травмпункт. Врач определит схему введения доз антирабической вакцины.

Обязательной экстренной прививке подлежат люди, которых покусали дикие животные или животные с подозрением на бешенство или подтвержденным бешенством. Даже незначительные царапины и слюнения животным являются причиной обратиться к врачу в ближайший травмпункт. Врач определит схему введения доз антирабической вакцины. Корь. Экстренная вакцинация может быть назначена детям и взрослым, которые не были вакцинированы или не болели этой инфекцией, после контакта с больным человеком.

При этом в НСЗУ предупреждают, что рекомендовать экстренную вакцинацию может исключительно врач во время осмотра или консультации, и советуют в таких случаях не доверять информации из соцсетей, "ведь врач учтет все факторы, связанные с состоянием здоровья и хроническими заболеваниями конкретного пациента".

"Если вы или ваш ребенок не вакцинированы от дифтерии, кори, гепатита А или В, ветряной оспы, то советуем после контакта с больным человеком проконсультироваться с вашим семейным врачом относительно дальнейших действий. Важно знать, какие именно прививки получили вы и ваши близкие. Сохраняйте при возможности карту профилактических прививок. Интересуйтесь в медицинском учреждении, в котором делаете прививку, внесли ли там всю необходимую информацию о вакцинации в электронную систему здравоохранения", - советуют в НСЗУ.

Вакцинация в Украине - последние новости

С осени от COVID-19 в Украине умерли почти 600 человек, ситуация с бустерами катастрофическая. Как сообщили в Минздраве, по итогам 2023 года вторую по счету прививку против коронавируса не получили почти 815 тысяч украинцев, еще более 12 миллионов не получили бустерную прививку.

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