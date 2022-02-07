В Гамбурге совершеннолетние имели возможность вакцинироваться от коронавируса в борделе.
Об этом пишет DW.
Акцию "Love Booster" провели в заведении на улице "Красных фонарей" Репербан. Желающим получить прививки предлагали вакцины Biontech и Moderna.
Организаторы рассказали, что преимущественно посетители вакцинировались второй и бустерной дозами. Всего у заведения было 120 доз.
Читайте такжеНемецкие врачи назвал признаки истощенной психики"Хотя и использовали не все дозы, но предложением воспользовалось большое количество людей, среди них много женщин", - рассказал один из них.
В тот же день гости могли посетить выставку картин "Секс-Шоу Репербан", которую провели прямо в заведении.
Ранее сообщалось, что в Вене предлагаются вакцинироваться от коронавируса прямо в Квартале красных фонарей.