Также гости могли посетить выставку.

В Гамбурге совершеннолетние имели возможность вакцинироваться от коронавируса в борделе.

Об этом пишет DW.

Акцию "Love Booster" провели в заведении на улице "Красных фонарей" Репербан. Желающим получить прививки предлагали вакцины Biontech и Moderna.

Организаторы рассказали, что преимущественно посетители вакцинировались второй и бустерной дозами. Всего у заведения было 120 доз.

Читайте такжеНемецкие врачи назвал признаки истощенной психики"Хотя и использовали не все дозы, но предложением воспользовалось большое количество людей, среди них много женщин", - рассказал один из них.

В тот же день гости могли посетить выставку картин "Секс-Шоу Репербан", которую провели прямо в заведении.

Ранее сообщалось, что в Вене предлагаются вакцинироваться от коронавируса прямо в Квартале красных фонарей.

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