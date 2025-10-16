Кроме того, обсуждается запрет на продажу табачных изделий всем лицам, родившимся после определенного года.

В Европейском Союзе планируют запретить продажу сигарет с фильтром. Об этом сообщает Euronews.

Отмечается, что Еврокомиссия, похоже, поддерживает далеко идущий план Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По-видимому, орган планирует ряд мер, направленных на борьбу с курением.

Главным аргументом сторонников запрета на сигареты с фильтром является экология, ведь окурки загрязняют природу. Противники такого подхода подчеркивают, что без фильтра в сигаретах курильщики будут вдыхать больше смолы и токсинов.

"Согласно документу, планируется также значительно сократить количество точек продажи сигарет. Реклама и так называемые "стимулы к покупке" сигарет с фильтром также должны быть запрещены. Кроме того, планируется запретить извлечение прибыли из продажи табачных изделий", – сказано в материале.

Кроме того, обсуждается запрет на продажу табачных изделий всем лицам, родившимся после определенного года.

До сих пор такой запрет вводили только в Новой Зеландии, но со временем его отменили. Дело в том, что решение привело к появлению черного рынка.

Пока неясно, как к этим планам отнесутся страны-члены ЕС. В четверг состоится заседание рабочей группы Совета ЕС, на котором представители всех стран блока смогут высказать свою позицию, пишут авторы. Окончательное решение по этому вопросу ожидается на конференции ВОЗ в ноябре.

Продажа сигарет в Европе

Несколько месяцев назад в СМИ писали, что Европейская комиссия рассматривала значительное повышение налогов на сигареты и табак для самокруток. Кроме того, обсуждалось и введение налогов на вейпы.

Тогда сообщалось, что повышение может составить 258% на табак для самокруток и 139% на сигареты.

