В городе открыли мобильный госпиталь, мощности которого позволяют принимать около 100 пациентов в день.

В деокупированном Изюме Харьковской области восстанавливают предоставление медицинских услуг населению.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его данным, в городе открыли мобильный госпиталь, который уже посетил министр здравоохранения Олег Ляшко.

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Синегубов отметил, что мощности госпиталя позволяют принимать около 100 пациентов в день и делать ежедневно до четырех оперативных вмешательств.

"Мобильный госпиталь оснащен всем необходимым оборудованием, квалифицированным персоналом, содержит шесть коек интенсивной терапии", - рассказал председатель ОВА.

"Продолжаем работать над восстановлением медицинской инфраструктуры Изюмщины. В ближайших планах - начало восстановления помещения Изюмской больницы с центрами первичной и экстренной медицинской помощи", - поделился Синегубов.

Освобождение Харьковщины

14 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Харьковская область почти полностью освобождена от российских захватчиков.

В оккупации более пяти месяцев жили около 150 тыс. украинцев.

В частности в Изюме в результате 5 месяцев боев и оккупации большинство домов разрушены настолько, что их невозможно подготовить к отопительному сезону. Там до сих пор нет связи, света и воды. Горожане нуждаются в пище и медикаментах.

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