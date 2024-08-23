Исследования показывают, что она может помочь предотвратить образование камней в почках, поддержать здоровье сердца и многое другое.

Петрушка является популярной кулинарной и лекарственной травой из Средиземноморья.

Люди использовали петрушку в лечебных целях для укрепления здоровья почек, печени, мозга и сердца. Исследования также показывают, что она может помочь предотвратить образование камней в почках, поддержать здоровье сердца. Эфирное масло петрушки также обладает антимикробными свойствами, которые могут предотвратить пищевые заболевания, пишет Health.

Польза для здоровья от петрушки

Петрушка содержит множество антиоксидантов - это витамин C, фенольные соединения, флавоноиды и каротиноиды. Антиоксиданты помогают предотвратить окислительный стресс, который связан с серьезными хроническими заболеваниями, такими как болезни сердца, болезнь Альцгеймера, хроническая обструктивная болезнь легких, ревматоидный артрит и заболевания почек.

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Петрушка особенно богата полифенолами, которые имеют множество научно обоснованных преимуществ для здоровья. Потребление большего количества этих мощных антиоксидантов связано с улучшением уровня липидов в крови, артериального давления, резистентности к инсулину и уменьшением системного воспаления. Исследователи полагают, что это может быть связано с тем, как полифенолы влияют на микробиом кишечника.

Петрушка снижает риск сердечных заболеваний

Антиоксидантное содержание петрушки может снизить риск развития сердечных заболеваний. Например, каротиноиды в петрушке могут помочь снизить уровень "плохого" холестерина, артериальное давление и воспаление.

Петрушка предотвращает образование камней в почках

Она может помочь предотвратить образование камней в почках. Некоторые исследования предполагают, что петрушка помогает регулировать pH мочи, предотвращая образование кристаллов оксалата кальция. Хлорофилл и магний в петрушке могут быть частично ответственны за эти преимущества.

Петрушка способствует здоровью костей

Петрушка особенно богата витамином K, важным питательным веществом для здоровья костей. Витамин К необходим для выработки белков, влияющих на метаболизм костей. Например, остеокальцин - это белок, зависящий от витамина К, который может влиять на обновление и минерализацию костей.

Добавление петрушки в блюда может помочь увеличить потребление витамина К, чтобы предотвратить необходимость в добавках. Всего 2 столовые ложки свежей петрушки обеспечивают полную суточную дозу витамина К.

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