Щавель очень полезен как для мужчин, так и для женщин.

С первыми теплыми днями наш рацион стал заметно богаче. На рынках и дачных участках появилась первая зелень: петрушка, зеленый лук, шпинат и щавель. УНИАН расскажет, в чем польза и вред щавеля, и как приготовить вкусный витаминный коктейль из его листьев.

Щавель: польза для организма

Свежие листья щавеля богаты витаминами А, Е, К, группы В, щавелевой и аскорбиновой кислоты, калием, кальцием, магнием. Щавель помогает удовлетворить потребность в витаминах, улучшает состояние сосудов и свертываемость крови, стимулирует выработку желчи, полезен для зрения.

Щавель содержит большое количество фолиевой кислоты, которая очень полезна для беременных женщин. Польза щавеля для мужчин состоит в предотвращении заболеваний мочеполовой системы. Эта зелень активизирует работу печени и уменьшает гнилостное брожение, что полезно при колитах и геморрое.

Чем вреден щавель

Щавель нельзя употреблять долгое время. Щавелевая кислота скапливается в организме, вызывает нарушение обмена минеральных веществ и негативно влияет на мочевыделительную систему. Щавель нельзя есть при гастрите, панкреатите, болезнях почек и мочевой системы. Эту зелень нельзя давать детям до 5 лет.

Витаминный коктейль с щавелем

Сладкие яблоки – 4 шт.

Небольшой апельсин – 1 шт.

Щавель – 1 пучок.

Яблоки почистить, вырезать сердцевину и выдавить сок. Апельсины очистить от пленок и семечек. Щавель обмыть холодной водой и обсушить. В емкость блендера выложить щавель, яблочный сок и мякоть апельсина. Взбить до однородности и разлить по стаканам. По желанию можно добавить в блендер мед.

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