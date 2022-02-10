А вот развод для мужчин представлял наивысший риск в плане преждевременной смерти.

Заключение брака является секретом более продолжительной жизни, особенно среди мужчин.

К такому выводу пришли в Офисе национальной статистики Великобритании, передает medikforum. Счастливая семейная жизнь позволит человеку прожить намного дольше, как показывает информация Офиса нацстатистики. Оказалась, что смертность среди одиноких мужчин и женщин вдвое выше, по сравнению с их ровесниками, которые состоят в браке. Было проанализирована 5 млн смертей в период с 2010 по 2019 годы среди жителей Британии старше 20 лет.

Для мужчин развод, как показывает информация, представлял наивысший риск в плане преждевременной смерти. Так, на 100 тыс. мужчин было зафиксировано 2319 летальных исходов среди прошедших через развод. Среди холостяков, которые никогда не вступали в брак, их было 2077, а среди вдовцов – 1640. Но самая низкая цифра в 1073 смерти было зарегистрирована среди женатых мужчин.

Среди женщин, которые и так живут дольше мужчин, уровень смертности на 100 тыс. составил 1307 для одиноких, 1230 для вдов, 1114 для разведенных. Среди замужних этот показатель составлял всего 699.

Данная статистика подтверждает результаты многочисленных предыдущих исследований, которые показывали, что состоящие в браке люди живут дольше и ведут более здоровую и счастливую жизнь. Это связано с тем, что партнеры заботятся о здоровье друг друга, настаивают на медицинских осмотрах, ухаживают в период болезни и проявляют психологическую поддержку, которая крайне важна. Ощущение счастья приносит самые значительные преимущества в плане здоровья, так как оно помогает уменьшить стресс и продлить здоровую продолжительность жизни. Семейно-ориентированные люди гораздо реже вовлекают себя в какие-либо виды рискованного поведения.

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