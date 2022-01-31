Новый вариант штамма назвали "быстро распространяющимся".

Алжир сообщил о своем первом случае быстро распространяющегося субварианта штамма коронавируса "Омикрон" - BA.2.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на слова генерального директора Института Пастера, передает издание National Post.

По официальным данным, в североафриканской стране зарегистрировано 1 742 новых случая и 10 смертей, в результате чего общее число случаев заболевания достигло 249 310 и 6 555 смертей.

Читайте такжеВ ЕС одобрили ковид-таблетки для лечения людей с риском развития тяжелой формыШтамм коронавируса "Омикрон" B.1.1.529 впервые идентифицировали в Ботсване 9 ноября, а широкое распространение получил в Южно-Африканской Республике (ЮАР).

Штамм отличается большим числом мутаций и может быть более устойчив к вакцинам, а также быстрее распространяться.

Напомним, фармацевтические компании Pfizer и BioNTech уже начали клинические испытания вакцины от коронавируса с акцентом на защиту от нового штамма "Омикрон".

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