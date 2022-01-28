Первая фаза исследования сосредоточена на выяснении, сколько вируса нужно организму, чтобы инфицироваться.

Британские ученые разыскивают граждан, которые добровольно заразились бы коронавирусом для участия в программах по разработке более эффективных вакцин от недуга.

Об этом сообщает Reuters.

Участники должны быть здоровыми в возрасте от 18 до 30 лет. После инфицирования добровольцы будут находиться на 17-дневном карантине. Всем, у кого появятся симптомы, назначат лечение моноклональными антителами Regeneron Ronapreve.

Первая фаза исследования Оксфордского университета была сосредоточена на выяснении, сколько вируса нужно организму, чтобы инфицироваться. Вторая будет направлена на определение иммунного ответа, необходимого для предотвращения инфицирования.

Читайте такжеГермания предлагает ЕС сократить действие сертификата о выздоровлении от COVID-19Ученые близки к определению самой слабой "дозы" инфекции, которая гарантирует бессимптомное протекание болезни или протекание недуга со слабыми симптомами у участников эксперимента.

После получения данных исследователи инфицируют добровольцев, чтобы определить уровень антител и иммунных Т-клеток, необходимых для предотвращения заражения.

В заявлении говорится, что результаты испытаний помогут сделать будущую разработку вакцин быстрее и эффективнее.

Недостатком является риск возникновения осложнений от коронавируса, однако ученые принимают меры предосторожности.

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