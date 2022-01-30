На фоне невысокой нагрузки на больницы в стране сократят действие комендантского часа и вновь допустят невакцинированных против COVID-19 в магазины и рестораны.

Несмотря на высокие показатели новых заражений коронавирусом, власти Австрии приняли решение о постепенном смягчении противоэпидемических ограничений.

С 5 февраля комендантский час будет вступать в действие на два часа позже - в полночь, заявил сегодня канцлер Австрии Карл Нехаммер, сообщает Deutsche Welle.

С 12 февраля будет отменено правило 2G для магазинов и торговых центров (обязательное предоставление на входе справки о выздоровлении от ковида - "genesen" либо о полной вакцинации -"geimpft"), останется лишь обязательство носить защитные маски.

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С 19 февраля в сферах общественного питания и туризма правило 2G будет заменено на 3G, то есть в заведения будет открыт доступ непереболевшим и невакцинированным при условии предоставления отрицательного теста на коронавирус.

Основанием для смягчения ограничений является невысокая нагрузка на больницы в ходе волны COVID-19, вызванной штаммом "Омикрон", и благоприятные прогнозы в этой связи.

"Данные показатели стабильны и на действительно предсказуемом хорошем уровне", - отметил Нехаммер, комментируя ситуацию в обычных и реанимационных отделениях австрийских клиник.

Средний показатель заражений в Австрии за последние семь дней составляет около 2,4 тыс. случаев из расчета на 100 тыс. жителей - более чем вдвое выше, чем аналогичный показатель в Германии.

Между тем Австрия стала первой страной ЕС, принявшей закон об обязательной вакцинации против COVID-19 всего взрослого населения. Несмотря на массовые протесты, в середине января парламент страны принял согласованный правительственной коалицией законопроект, который предписывает всем совершеннолетним жителям страны сделать прививки от коронавирусной инфекции. Закон вступит в силу 4 февраля.

Коронавирус в Украине:

В Минздраве прогнозировали повышение уровня заболеваемости COVID-19 в Украине со второй половины января и в феврале в связи с распространением штамма "Омикрон".

7 января 2022 года в ВОЗ прогнозировали появление новых штаммов коронавируса.