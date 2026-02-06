Ученые назвали лучшее упражнение для сжигания жира у пожилых людей

Такие тренировки повышают синтез мышечного белка.

В новом исследовании ученые обнаружили, что метод тренировки, чередующий короткие периоды интенсивных упражнений с короткими периодами восстановления, является "оптимальным упражнением" для снижения жировой массы тела при сохранении мышечной массы у пожилых людей.

Как пишет Independent, в новом исследовании ученые сравнили влияние различных интенсивностей упражнений на состав тела более чем 120 пожилых людей. Средний возраст участников составил 72 года, а средний индекс массы тела – около 26, что считается нормой для людей старше 65 лет.

Участники были случайным образом разделены на три группы, каждая из которых выполняла три 45-минутных контролируемых занятия на беговой дорожке разной интенсивности в неделю в течение 6 месяцев.

"Высокоинтенсивные тренировки в этом исследовании включали повторяющиеся короткие периоды очень интенсивных упражнений – когда дыхание затруднено и разговор затруднен – чередующиеся с более легкими периодами восстановления", – объяснила Грейс Роуз, эксперт по физическим упражнениям.

При этом ученые отметили, что только высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) показали значительное снижение процента жира в организме за шесть месяцев.

"Мы обнаружили, что упражнения высокой, средней и низкой интенсивности приводили к умеренной потере жира, но только высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) сохраняли мышечную массу", – сказала доктор Роуз.

По ее словам, "как высокая, так и умеренная интенсивность улучшали состав веса, сосредоточенного в области живота", при этом умеренные тренировки также вызывали "небольшое снижение мышечной массы".

Исследователи предполагают, что высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) могут приводить к усилению синтеза мышечного белка у пожилых людей.

"Вероятно, HIIT работает лучше, потому что оказывает большее давление на мышцы, давая организму более сильный сигнал к сохранению мышечной ткани, а не к ее потере", – отмечают они.

По результатам исследования ученые советуют здоровым пожилым людям отдавать предпочтение высокоинтенсивным интервальным тренировкам (HIIT) перед другими видами аэробных нагрузок для улучшения состава тела.

