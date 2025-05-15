Мошек привлекает пот и светлая одежда.

Укусы мошек могут быть опасными и приводить даже к таким серьезным осложнениям как анафилактический шок или отек Квинке.

Об этом в эфире "Киев 24" сказал Александр Назаренко, врач-иммунолог, аллерголог высшей категории, кандидат медицинских наук. Отвечая на вопрос, чем человеку могут угрожать укусы мошек, он отметил, что для разных людей угрозы могут быть разные.

"Мошка отличается от комара тем, что не прокусывает кожу, вгрызает ее. И вот когда она вгрызает, туда попадают в ее слюне различные белки", - сказал врач и добавил, что это такие раздражающие вещества, которые могут вызвать различные токсико-аллергические реакции.

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Кроме того, мошка может передавать инфекции, в частности бактериальные и вирусные, а также некоторые гельминтные заболевания.

"Но самое опасное - это когда человек имеет реагиновый тип аллергии вообще к насекомым: пчелам, осам и другим. Тогда эта аллергическая реакция может дойти и до таких серьезных осложнений как анафилактический шок, отек Квинке - то, что может угрожать жизни человека", - отметил Назаренко.

На вопрос о случаях симулидотоксикоза, он пояснил, что если реакция на укус не проходит за день, появляется отек, зуд и покраснение, а тем более - нагноение, то речь идет уже о бактериальной инфекции.

"Если место укуса за несколько дней не проходит и есть какие-то раздражения... Общее состояние плохое, температура, тошнота, рвота, другие факторы - надо обращаться к врачу", - призвал эксперт и добавил, что после передачи гельминтов болезнь может развиваться за несколько месяцев.

Аллерголог также призвал не расчесывать место укуса мошки, чтобы не занести инфекцию. А обработать рану можно, например, мыльным раствором, желательно - с помощью именно хозяйственного мыла, или же хотя бы чистой водой.

"Главное - обработать рану и принять какой-то антигистаминный препарат. Чтобы уменьшить зуд. Иначе будет усиление реакции и можно занести бактериальную инфекцию", - сказал Назаренко.

Кроме того, он отметил, что мошки реагируют на светлую одежду и пот. Пик их активности - это весна, они любят тепло и влагу. "И это происходит каждый год. В том году была такая же ситуация", - отметил врач.

Новости о других опасных болезнях

Из-за климатических изменений и повышения температуры воздуха по Европе может распространиться смертоносный грибок Аспергиллус (Aspergillus). Это тип плесени, который может вызвать проблемы с легкими и дыханием.

Научный сотрудник Wellcome Trust из Манчестерского университета Норман ван Рейн, который является соавтором соответствующего исследования, говорит, что из-за роста количества грибковых патогенов мир приближается к "переломному моменту". По его словам, грибковые инфекции ежегодно будут становиться причиной миллионов смертей.

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