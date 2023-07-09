Летом появляется много аллергенов, которые могут ухудшить самочувствие.

Летом у аллергиков начинается трудный период, когда вокруг появляется много раздражителей. Цветущие растения, насекомые, палящее солнце - всё это вызывает у чувствительных людей зуд, удушье и покраснения на коже. Мы назвали главные аллергены лета и рассказали, как облегчить свое состояние в период буйства природы.

Что вызывает аллергию летом

В летние месяцы на природе появляется много аллергенов, которые вызывают неприятные симптомы. Вот несколько примеров:

Пыльца растений . Летом у аллергиков часто развивается поллиноз - сезонная аллергия на цветение и пыльцу. Страдают от неё даже жители больших городов, поскольку микрочастички растений разносятся ветром на большие расстояния. Главные растения-аллергены лета такие: амброзия, лебеда, полынь, липа, овсяница, крапива, полевые цветы, зерновые культуры.

. Летом у аллергиков часто развивается поллиноз - сезонная аллергия на цветение и пыльцу. Страдают от неё даже жители больших городов, поскольку микрочастички растений разносятся ветром на большие расстояния. Главные растения-аллергены лета такие: амброзия, лебеда, полынь, липа, овсяница, крапива, полевые цветы, зерновые культуры. Сезонные продукты . Летом чаще всего у людей появляется аллергия на клубнику и другие ягоды, а также на томаты, сельдерей, зелень. При этом изредка пищевая аллергия может внезапно появляться у взрослых, которые ранее ею не страдали.

. Летом чаще всего у людей появляется аллергия на клубнику и другие ягоды, а также на томаты, сельдерей, зелень. При этом изредка пищевая аллергия может внезапно появляться у взрослых, которые ранее ею не страдали. Насекомые . Люди с аллергией на укусы насекомых очень страдают летом, а в тяжелых случаях укус осы или муравья даже может стать для них смертельным.

. Люди с аллергией на укусы насекомых очень страдают летом, а в тяжелых случаях укус осы или муравья даже может стать для них смертельным. Солнце . Аллергия на солнце встречается нечасто, но очень досаждает больному. Такие люди под солнечными лучами не загорают, а сразу покрываются волдырями и зудящими пустулами.

Жители приморских и горных регионов реже страдают от аллергий, а в сельской и степной местности болезнь развивается чаще.

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Как проявляется аллергия

Симптомы аллергии у разных людей могут сильно отличаться. В целом они похожи на ОРВИ, но обычно при аллергии не повышается температура. Самые частые симптомы аллергии такие:

зуд;

покраснения и высыпания на коже;

насморк;

чихание;

красное горло;

боль и сухость в горле;

резь в глазах;

отеки;

покраснения глаз и слезоточивость;

одышка.

В тяжелых случаях у аллергика может возникнуть анафилактический шок или отек Квинке.

Как облегчить состояние при аллергии

В опасный период аллергикам рекомендуется придерживаться таких правил:

На улице носите закрытую одежду, головной убор и маску для лица. Избегайте мест скопления аллергенов.

После прогулки тщательно мойте руки с мылом и меняйте одежду.

Дома плотно закрывайте окна и проветривайте комнату только в безветренную погоду. Пользуйтесь кондиционером.

Чаще принимайте душ и мойте волосы.

Откажитесь от блюд с сильными аллергенами - злаками, медом, рыбой, специями.

Людям с аллергией на насекомых рекомендуется поставить на окна самую мелкую москитную сетку и спать с фумигатором.

Обязательно положите в домашнюю аптечку антигистаминные препараты.

Попросите аллерголога выписать таблетки, которые облегчат ваше состояние. Во время распространения аллергенов принимайте препараты. Не занимайтесь самолечением!

Ранее мы писали, как проявляется аллергия на амброзию - самый опасный аллерген Украины, который цветет аж до середины осени.

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