При определенных обстоятельствах все может закончиться гнойной инфекцией.

С наступлением теплого времени года проблемой становятся кусачие насекомые, в частности мошки и комары. Федор Лапий, детский врач-инфекционист, председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, объяснил в эфире телемарафона, чем опасны укусы мошек.

Он отметил, что укусы мошек и комаров вызывают локальную аллергическую реакцию.

"Оно чешется, вас это беспокоит. Особенно, когда речь идет о детях. Больше зуд проявляется ночью. Это связано с определенными суточными ритмами нашего организма", - пояснил эксперт.

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Лапий отметил, что сами насекомые не переносят инфекцию через укусы. Однако риск в другом.

"Риск может быть от того, что... пальцы побывали там, где живут бактерии, а потом вы начали расчесывать место укуса и занесли туда инфекцию, и началась гнойная инфекция", - сказал Лапий.

Проблемы летнего сезона в Киеве

Как сообщал УНИАН, ранее киевлян предупреждали об обработке газонов от клещей (акарицидной обработке). Предупреждение касалось целого ряда парков в разных районах города.

В частности, такая обработка была проведена в парках отдыха "Пуща-Водица", "Наталка", парках "Победа" и "Нивки".

Также ранее в Киевской городской государственной администрации отметили, что в городе в этом году не планируют открывать пляжный сезон.

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