Жалящие насекомые - одно из самых неприятных явлений лета. Большинство обитающих в Украине членистоногих не опасны для жизни человека, если у вас нет аллергии на насекомых. Одним из самых опасных жалящих животных в нашем регионе считается шершень. Его укус весьма болезненный, а в некоторых случаях может быть смертельным.
Врачи Закарпатья сообщили о двух случаях смерти украинцев, которых ужалили шершни. Они рассказали, чем опасен укус шершня и как от него защититься.
- Чем опасен укус шершня
- Укусил шершень: симптомы
- Первая помощь при укусе шершня
- Правила поведения рядом с шершнями
Чем опасен укус шершня
Для здорового человека укус шершня не опасен, хоть и неприятный. Однако в некоторых случаях такая травма может привести к удушью, отеку органов дыхания, анафилактическому шоку и смерти. Опасным укус является в следующих случаях:
- если у человека есть аллергия на укусы насекомых или астма;
- если насекомое ужалило в шею, грудную клетку или лицо - возможен отек органов дыхания и удушье;
- если ужалило сразу несколько шершней.
Укусил шершень: симптомы
Симптомы при укусе шершня могут быть разными по тяжести. К легким симптомам относятся следующие:
- отек и покраснение в месте укуса;
- сильная боль, которая длится несколько дней;
- зуд.
В тяжелых случаях симптомы могут быть следующими:
- затруднение дыхания;
- головокружение;
- потемнение в глазах;
- тошнота и рвота;
- судороги;
- обморок;
- тахикардия;
- крапивница;
- анафилактический шок.
Первая помощь при укусе шершня
Даже если у вас нет аллергии на укусы животных, первая помощь важна для минимизации последствий от укуса.
- Аккуратно вытяните жало пинцетом, если оно осталось в ране.
- Протрите место укуса перекисью водорода или водой с мылом.
- Проложите к месту укуса что-то холодное - это замедлит распространение яда по крови.
- После укуса пейте много жидкости.
- Примите антигистаминные препараты.
Если у человека наблюдаются тяжелые симптомы после укуса шершня, следует немедленно вызвать скорую. Людям с аллергией на насекомых нужно всегда иметь дома препарат эпинефрин и шприцы. После укуса раствор вводят в мышцу ноги.
Важно! Несколько дней после укуса противопоказан алкоголь, т.к. он приводит к усилению отеков.
Правила поведения рядом с шершнями
Шершни редко нападают без причины. Чтобы не спровоцировать их на укус, нужно соблюдать осторожность с насекомыми. Не подходите к ним близко, не трогайте и ни в коем случае не прикасайтесь к гнезду. Если насекомое залетело в дом - постарайтесь выгнать его на улицу. Если обнаружили гнездо шершней возле дома - обратитесь к дезинсекторам, чтобы его сняли.
Не подходите к мертвым шершням и не убивайте их возле других насекомых - после смерти тело шершня выделяет вещества, которые привлекают собратьев. Помните, что шершни любят сладкое, поэтому с осторожностью употребляйте сладкие напитки и фрукты на улице.