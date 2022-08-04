Что делать если укусил шершень, и чем опасен такой укус - разобрался УНИАН.

Жалящие насекомые - одно из самых неприятных явлений лета. Большинство обитающих в Украине членистоногих не опасны для жизни человека, если у вас нет аллергии на насекомых. Одним из самых опасных жалящих животных в нашем регионе считается шершень. Его укус весьма болезненный, а в некоторых случаях может быть смертельным.

Врачи Закарпатья сообщили о двух случаях смерти украинцев, которых ужалили шершни. Они рассказали, чем опасен укус шершня и как от него защититься.

Чем опасен укус шершня

Для здорового человека укус шершня не опасен, хоть и неприятный. Однако в некоторых случаях такая травма может привести к удушью, отеку органов дыхания, анафилактическому шоку и смерти. Опасным укус является в следующих случаях:

если у человека есть аллергия на укусы насекомых или астма;

если насекомое ужалило в шею, грудную клетку или лицо - возможен отек органов дыхания и удушье;

если ужалило сразу несколько шершней.

Укусил шершень: симптомы

Симптомы при укусе шершня могут быть разными по тяжести. К легким симптомам относятся следующие:

отек и покраснение в месте укуса;

сильная боль, которая длится несколько дней;

зуд.

В тяжелых случаях симптомы могут быть следующими:

затруднение дыхания;

головокружение;

потемнение в глазах;

тошнота и рвота;

судороги;

обморок;

тахикардия;

крапивница;

анафилактический шок.

Первая помощь при укусе шершня

Даже если у вас нет аллергии на укусы животных, первая помощь важна для минимизации последствий от укуса.

Аккуратно вытяните жало пинцетом, если оно осталось в ране. Протрите место укуса перекисью водорода или водой с мылом. Проложите к месту укуса что-то холодное - это замедлит распространение яда по крови. После укуса пейте много жидкости. Примите антигистаминные препараты.

Если у человека наблюдаются тяжелые симптомы после укуса шершня, следует немедленно вызвать скорую. Людям с аллергией на насекомых нужно всегда иметь дома препарат эпинефрин и шприцы. После укуса раствор вводят в мышцу ноги.

Важно! Несколько дней после укуса противопоказан алкоголь, т.к. он приводит к усилению отеков.

Правила поведения рядом с шершнями

Шершни редко нападают без причины. Чтобы не спровоцировать их на укус, нужно соблюдать осторожность с насекомыми. Не подходите к ним близко, не трогайте и ни в коем случае не прикасайтесь к гнезду. Если насекомое залетело в дом - постарайтесь выгнать его на улицу. Если обнаружили гнездо шершней возле дома - обратитесь к дезинсекторам, чтобы его сняли.

Не подходите к мертвым шершням и не убивайте их возле других насекомых - после смерти тело шершня выделяет вещества, которые привлекают собратьев. Помните, что шершни любят сладкое, поэтому с осторожностью употребляйте сладкие напитки и фрукты на улице.

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