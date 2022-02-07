На этой неделе программу "єПідтримка" по приобретению лекарств расширят.

На этой неделе программу "єПідтримка" о приобретении лекарств будет расширено на лиц с инвалидностью I и II групп.

Об этом шла речь на селекторном совещании в Офисе президента Украины, отмечается на сайте главы государства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что на этой неделе правительство примет решение о расширении инициированной президентом программы "єПідтримка": кроме людей старше 60 лет, покупать лекарства за предоставленные государством средства смогут и лица с инвалидностью I и II групп. Также в ближайшее время появится возможность тратить 1 тыс. грн на коммунальные услуги.

В целом, по его словам, в рамках программы "єПідтримка" украинцам перечислено 7,8 млрд грн.

Премьер-министр дал поручение Министерству финансов сделать прогноз выплат за бустерную вакцинацию.

Тысяча за вакцинацию: что известно

Как сообщал УНИАН, 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить по 1 тыс. грн.

Эти средства можно потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

Читайте такжеВ Кабмине объяснили, кто сможет потратить ковидную тысячу на лекарства и коммуналку2 февраля Кабинет министров расширил действие программы "єПідтримка" на детей в возрасте от 14 лет.

Перечень сфер деятельности, где можно получить услуги в рамках программы, расширили: добавили сферу образования, позволили покупать печатные средства массовой информации, товары спортивного назначения, а также школьные принадлежности и канцелярские изделия.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 в Украине вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава - 0 800 60 2019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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