Сегодня православный мир отмечает один из двунадесятых праздников - Крещение Господне.

Сегодня православный мир отмечает Крещение Господне, одной из главных традиций которого является купание в проруби. Насколько это безопасно для здоровья и кому не следует прибегать к выполнению подобного ритуала - рассказал врач Ривненской областной детской больницы Павел Сильковский.

Об этом сообщает ТСН.ua.

По словам медика, если человек привык к холодной воде и регулярно обливается ею, то проблем на Крещение у него не возникнет, даже при наличии сопутствующих заболеваний.

Читайте такжеМинздрав: разовое купание в ледяной воде на Крещение не может укрепить организм

"А люди, которые не привыкли к этому, не адаптированы, не тренированы, и особенно если имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой, для них это опасно", - говорит специалист.

Чем грозит ныряние в прорубь без подготовки

Он добавил, что люди, имеющие проблемы с сердцем и сосудами, могут получить в результате резкое повышение или падение артериального давления.

"Каких-то таких запретов вроде нет, хотят, пусть ныряют себе, простудиться могут, но фатальных последствий вроде не должно быть, кроме тех, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Просто это такой стрессовый фактор и чувство резкого холода может привести к повышению или резкому падению артериального давления. Если человек имеет проблемы с коронарными сосудами, то может наступить спазм сосудов и угроза приступа стенокардии, то есть такие моменты могут быть", - отметил врач.

По словам Павла Сильковского, быстрое погружение в прорубь не угрожает обморожением.

"Если бы человек залез и просидел минут 10 - это другое дело, а так как все практически длится минуту, то там нет такого переохлаждения", - говорит медик.

Подготовка к нырянию

"Просто психологически человеку легче, если он перед этим хотя бы обливается холодной водой. От утреннего обливания водой есть определенные положительные моменты, но вместе с тем оно имеет ряд негативных моментов. Для каких-то отдельных людей оно может быть назначено, но в целом, если все 100% начнут обливаться, то сказать, что от этого уровень здоровья нации поднимется, не можем", - добавил врач.

Крещение Господне - история и традиции праздника

19 января Православная церковь отмечает великий двунадесятый праздник – Крещение Господне и Богоявление. В этот день церковь вспоминает крещение Иисуса Христа в тридцатилетнем возрасте в реке Иордан. Этот праздник также называют Богоявлением, поскольку на Иисуса в облике голубя сошел Святой Дух, подтверждая, что это Сын Божий.

В народном календаре Крещение являлось одним из важнейших праздников с начала года. С этого дня заканчивались Святки, и 19 января считался днем очищения. К празднику тщательно мыли избу и убирали в доме, подметали все полы. Вечером христиане посещали церковную службу. В церковь несли воду на освящение. Считалось, что после этого вода обретает целительные свойства, лечит болезни и снимает грехи. В церкви брали свечу и приносили домой. В день первого выгона скота кусок свечи крепили лошадям под гриву и между рогов коров, чтобы защитить животных от лешего.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН