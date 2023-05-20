Эксперт советует не стесняться признаваться себе в слабости и необходимости отдыха.

В условиях полномасштабной войны не у каждого есть возможность уйти в отпуск или хотя бы полноценно отдохнуть несколько дней. Поэтому психоаналитик Анна Кушнерук рассказала в эфире "Сніданку з 1+1", как украинцам восстановить свой ресурс без отпуска.

Специалист перечислила симптомы эмоционального истощения:

постоянное чувство усталости;

стыд за свою слабость;

грубость и цинизм;

чувство беспомощности.

Кушнерук советует еженедельно отдыхать по 2 дня, планировать этот отдых на природе. Привычные рутинные дела не помогут на полную перезагрузиться, поэтому надо планировать именно релакс для глаз и тела. "Если вы можете включить музыку и потанцевать - потанцуйте. Вы не сделаете хуже никому, кто защищает страну. Если вы можете дать себе возможность подольше полежать, пожалуйста, делайте это", - говорит психоаналитик.

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Кроме того, она говорит, что очень хорошо на наше тело влияют занятия йогой и дыхательные упражнения - так вы намного быстрее восстановите свои силы. Также среди рабочего дня можно брать таймаут на 15-20 минут и вздремнуть, это помогает восстановиться, это своеобразный экспресс-метод отдыха.

Также Кушнерук говорит, что не стоит отказывать себе в отдыхе якобы в пользу тем людям, которым вы помогаете. Вы должны сами позаботиться о себе.

Как бороться с волнением - ответ психолога

Ранее психолог дала несколько советов как бороться с чрезмерным волнением:

овладейте техникой дыхания;

переместите свое волнение на бумагу, напишите, что вас беспокоит;

постепенно напрягайте отдельные участки своего тела на несколько секунд, а затем расслабьте их.

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