В Украине закуплено 800 аппаратов для проведения VAC-терапии – уникальной методики лечение ран.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
"Уже закуплено около 800 аппаратов для проведения VAC-терапии, которые на этой неделе начнут поступать в больницы, в больницах где есть консоли с вакуумом будем доставлять дополнительно расходные материалы", – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
В Минздраве пояснили, что VAC-терапия является "золотым стандартом лечении ран в мире". Ее методика предполагает использование отрицательного давления для очищения раневой поверхности и ускорения заживления.
Также отмечается, что над развитием VAC-терапии сегодня работают и украинские медики, которые вернулись из-за границы, чтобы помогать спасать жизни и здоровье украинцев, пострадавших от войны. В частности, врач-хирург Игорь Витенько, который значительно усовершенствовал методику лечения VAC-терапии и сейчас покинул Бельгию, приехал в Украину и с самого начала войны лечит пациентов.
Как сообщал УНИАН, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о героизме медиков во время войны, которые столкнулись с большим количеством раненых и травмированных, в том числе детей.