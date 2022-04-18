VAC-терапия является "золотым стандартом лечении ран в мире".

В Украине закуплено 800 аппаратов для проведения VAC-терапии – уникальной методики лечение ран.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

"Уже закуплено около 800 аппаратов для проведения VAC-терапии, которые на этой неделе начнут поступать в больницы, в больницах где есть консоли с вакуумом будем доставлять дополнительно расходные материалы", – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В Минздраве пояснили, что VAC-терапия является "золотым стандартом лечении ран в мире". Ее методика предполагает использование отрицательного давления для очищения раневой поверхности и ускорения заживления.

Также отмечается, что над развитием VAC-терапии сегодня работают и украинские медики, которые вернулись из-за границы, чтобы помогать спасать жизни и здоровье украинцев, пострадавших от войны. В частности, врач-хирург Игорь Витенько, который значительно усовершенствовал методику лечения VAC-терапии и сейчас покинул Бельгию, приехал в Украину и с самого начала войны лечит пациентов.

Как сообщал УНИАН, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о героизме медиков во время войны, которые столкнулись с большим количеством раненых и травмированных, в том числе детей.