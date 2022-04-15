По словам Ляшко, порой наши медики работают в чрезвычайных условиях.

Во время войны с РФ украинские медики столкнулись с большим количеством раненых и травмированных, среди которых есть дети. Однако наши врачи поражают своим профессионализмом.

Об этом глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в интервью с Аллой Мазур.

Ляшко отметил, что поражен героизмом и профессионализмом украинских врачей.

"Все ли идеально? Нет. Все ли могут справиться с тем ранением, которое получил человек? Нет. Потому что реально бывают случаи, на которые нельзя смотреть даже на фотографиях. А врачи оперируют", – отметил министр.

Порой наши медики работают в чрезвычайных условиях. Ляшко вспомнил случай, когда в больницу, где развернуто 12 операционных столов, за час привезли 56 раненых.

"Где можно, там и развернули (операционные – ред.). Одного прооперировали, помылись, убрали стол, оперируют другого. Подготовки к операции нет никакой. Тактику оперативного вмешательства решают на операционном столе", – рассказал Ляшко.

Он добавил, что украинские врачи спасают жизни круглосуточно. После волны пациентов, которым надо срочно оказать помощь, они засыпают на рабочем месте.

Напомним, как рассказал Ляшко, часть пуль и инородных тел, которые изъяты из раненых станут доказательством в судах о преступлениях российских оккупантов в Украине. В частности, об использовании в Украине запрещенных кассетных бомб.

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