В санаториях по всей Украине сейчас есть почти 18 тысяч койкомест, которые нуждаются в модернизации, новом оснащении и новых технологиях.

7 сентября 2023 года Всеукраинская ассоциация физической медицины, реабилитации и курортологии провела круглый стол "Роль санаторно-курортных учреждений в реабилитации и восстановлении военнослужащих". Мероприятие прошло в конференц-зале Государственного учреждения "Институт медицины труда имени Ю. И. Кундиева Национальной академии медицинских наук Украины".

Участники круглого стола, среди которых были представители центральных органов власти, руководители санаторно-курортных учреждений, специалисты по реабилитации и санаторно-курортному лечению, определили необходимость создания государственной стратегии привлечения санитарно-курортных учреждений к вопросам восстановления и долговременной реабилитации военнослужащих вместе с их семьями.

"Мы начинаем готовить общегосударственную стратегию и формировать соответствующую рабочую группу", – заявила представительница ВАФК. – "В ней будет представительство разных учреждений, разных форм собственности, разной организационно-правовой формы. Мы также будем приглашать представителей правительства и народных депутатов Украины и различных комитетов, чтобы наша работа была эффективной".

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Разработка стратегии необходима из-за препятствий, касающихся арестованного имущества санаториев частного акционерного общества "УкрПрофЗдравницы", отсутствия государственного финансирования и непонимания дальнейшей роли других санаторно-курортных учреждений Украины, которые сегодня принадлежат обществу.

"Это 83 санатория Украины", – сказала представительница ВАФК. – "И почти 18 тыс. койкомест по всей Украине, которые нуждаются в модернизации, новом оснащении, новых технологиях. Они сыграют важную роль в реабилитации и адаптации ветеранов и их родственников. И сохранении нации".

Справка: ВАФК 26 год подряд является одной из ведущих негосударственных профессиональных организаций, которая представляет интересы специалистов и ученых по реабилитационной медицине, санаторно-курортному лечению, а также граждан, нуждающихся в реабилитационной помощи, санаторно-курортном и восстановительном лечении.

С первого дня полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины специалистами ВАФК оказывается реабилитационная и медико-психологическая помощь, в частности, военнослужащим, получившим травмы во время боевых действий.