Большинство людей нуждались в психологической поддержке.

Большинство людей, которые обращались к мобильным пунктам, развернутым возле разрушенной вчера в результате вражеской атаки многоэтажки в Умани, нуждались в психологической помощи. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Украины Сергей Дубров в эфире информационного телемарафона.

По его словам, на месте было развернуто несколько мобильных пунктов помощи, в том числе в школе, неподалеку от многоэтажки, которая подверглась вражескому удару. "Всего за прошедшие сутки помощь в мобильных пунктах получили 132 человека и за сегодняшний день – 34", - рассказал Дубров.

Он добавил, что большинство людей, все же нуждались в психологической поддержке. "Четверо пациентов были госпитализированы с острыми психическими расстройствами в районную больницу города Умани, им была оказана помощь. В настоящее время они уже выписаны из лечебного учреждения", - подчеркнул первый заместитель министра.

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Он отметил, что все необходимые ресурсы в лечебных учреждениях области были оперативно мобилизованы. На сегодня в городской больнице Умани остается пятеро пострадавших, один человек находится в тяжелом состоянии.

"Одна пациентка находится в тяжелом состоянии в отделе интенсивной терапии с тяжелой черепно-мозговой травмой. Она прооперирована, первый этап выполнен, в дальнейшем она нуждается в лечении в госпитализированном нейрохирургическом стационаре. Сейчас решаем вопрос о переводе ее в Киев с целью дальнейшего проведения оперативного вмешательства, для удаления обломков, которые остались в полости черепа", - добавил Дубров.

Удар по Умани 28 апреля - главное

28 апреля российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря. Силы обороны уничтожили 21 из 23 крылатых ракет Х-101 / Х-555, а также два БпЛА оперативно-тактического уровня.

В Умани одна из ракет попала в жилой девятиэтажный дом, в результате чего в нем практически уничтожен целый подъезд.

29 апреля глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что в городе развернуто пять пунктов оказания помощи пострадавшим. Сейчас расселили во временные помещения 176 человек. В городской больнице остаются пятеро пострадавших, среди них - один тяжелый.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что в Умани завершили разбор завалов после ракетного обстрела. В результате российского удара по многоэтажке в Умани погибли 23 человека: тела 22 достали из-под завалов, еще один человек скончался в больнице. Среди погибших – шестеро детей: трое мальчиков (полтора, 16 и 17 лет) и трое девочек (8, 11 и 14 лет). Правоохранители идентифицировали все 23 тела, еще две женщины считаются без вести.

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