Устройство использует лазерный свет и ультразвуковые волны.

Ученые разработали новый миниатюрный сканер, который поможет в диагностировании артрита и диабета.

Как пишет Sky News, крошечный сканер может произвести революцию в медицинских осмотрах. По словам группы исследователей из Великобритании, устройство использует лазерный свет вместо вредных рентгеновских лучей, чтобы позволить увидеть под кожей все в беспрецедентно мелких деталях.

В частности устройство, разработанное учеными из Университетского колледжа Лондона (UCL), особенно эффективно для визуализации кровеносных сосудов. Это делает его принципиально новым инструментом для диагностики и лечения таких заболеваний, как артрит, диабет и некоторые виды онкологии.

Видео дня

"Он использует метод, который называется фотоакустической томографией (PAT), который использует лазерный свет и ультразвуковые волны. Он запускает их в определенные ткани, чтобы собрать трехмерное изображение биологии человека в режиме реального времени. Этот метод был впервые применен более 20 лет назад, но предыдущим версиям требовалось несколько секунд или минут для записи изображения. Команда из UCL сократила это время до секунды", - пишет издание.

Ученые надеются, что их прорыв приведет к созданию ручного сканера для повседневного использования в клиниках. Это позволит избежать применения вредных рентгеновских лучей или многомиллионных инструментов визуализации, таких как МРТ.

По словам физика-медика из UCL, профессора Пола Бирда, такое техническое достижение впервые делает систему пригодной для клинического использования, позволяя изучать аспекты биологии и болезней человека, которые медики ранее просто не могли увидеть.

Скорость, с которой сканер может делать снимки, позволяет устройству видеть в реальном времени такие процессы, как кровоток.

"Эта скорость позволяет избежать размытия, вызванного движением, предоставляя высокодетализированные изображения такого качества, которое не может обеспечить ни один другой сканер. Это также означает, что вместо тратить пять минут или более изображения можно получать в реальном времени, что позволяет визуализировать динамические физиологические события", - сказал Бирд.

По словам ученых, испытание сканера на пациентах, страдающих диабетом, дало новые сведения о низком притоке крови к ногам, который трудно поддается лечению у таких больных.

"До сих пор мы не могли точно определить, что именно вызывает повреждение ног, или понять, как оно развивается", - сказал доцент кафедры медицинской визуализации в UCL Эндрю Пламб.

Команда UCL говорит, что необходимо больше исследований с большей группой пациентов, чтобы продемонстрировать потенциал технологии, прежде чем она будет готова к разработке для повседневного использования в клиниках.

Другие новости науки

Китайские ученые из лаборатории сильных магнитных полей Хэфэйского института физических наук смогли сконструировать электромагнит, который создает электромагнитное поле с напряженностью 42.02 Тл при питании в 32.3 МВт. Показатель напряженности оказался в 800 тысяч раз больше, чем у магнитного поля Земли.

Вас также могут заинтересовать новости: