Гель восстанавливает поврежденную зубную эмаль.

Ученые разработали новый гель, способный восстанавливать поврежденную зубную эмаль. Как ожидается, средство появится на рынке в следующем году и может стать спасением для людей, страдающих от кариеса.

Исследователи из Школы фармацевтики и кафедры химической и экологической инженерии Ноттингемского университета создали гель на основе белка, предназначенный для восстановления эмали, подвергшейся эрозии или деминерализации. Этот же материал также может укреплять существующую эмаль и предотвращать будущий кариес.

Этот гель можно быстро наносить на зубы так же, как и стандартные средства фторирования. Гель действует, копируя свойства естественных белков, которые управляют ростом эмали в младенчестве.

После нанесения гель образует тонкий, но прочный слой, который проникает в поверхность зубов, заполняя мельчайшие трещинки и отверстия. Затем он действует как каркас, улавливающий ионы кальция и фосфата из слюны. Эти минералы тщательно организуются в новую эмаль в процессе, известном как эпитаксиальная минерализация. Это позволяет регенерированной эмали органично интегрироваться с существующей структурой зуба, восстанавливая как прочность, так и внешний вид.

"Мы протестировали механические свойства этих регенерированных тканей в условиях, имитирующих "реальные жизненные ситуации", такие как чистка зубов, жевание и воздействие кислой пищи, и обнаружили, что регенерированная эмаль ведёт себя так же, как здоровая", — рассказал доктор Абшар Хасан, научный сотрудник и ведущий автор исследования.

