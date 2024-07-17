Данное расстройство може быть результатом физического повреждения мозга.

Паранойя является довольно неприятным расстройством психики, при котором человек становится иррационально подозрительным и порой верит, что окружающие намерены его обмануть либо причинить физический вред. Хотя само расстройство неплохо изучено с психиатрической точки зрения, физиологический механизм, приводящий к этому состоянию, до сих пор остается загадкой.

Группа исследователей из Йельского университета (США) попытались систематизировать все уже имеющиеся научные знания по этому вопросу, а также провела ряд тестов, которые позволили сделать важное открытие. Результаты своей работы они опубликовали в журнале Cell Reports.

Ученые пронаблюдали за поведением 20 обезьян, часть из которых были здоровыми, а часть имели различные повреждения мозга. Аналогичным наблюдениям подвергли 1225 людей, некоторые из которых демонстрировали выраженное параноидальное поведение.

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В ходе эксперимента подопытным предлагалось выполнить на экране монитора простое действие, которое должно привести к вознаграждению. Однако вероятность получения награды зависела от сложности задания, и правильный вариант действия участникам приходилось находить опытным путем, пробуя разные варианты. При этом расположение на экране правильных вариантов периодически менялось.

После серии таких тестов исследователи выяснили, что обезьяны с травмой орбитофронтальной коры головного мозга чаще выбирали один и тот же вариант, даже если он не приносил вознаграждения. А обезьяны с повреждениями медиодорсальном таламусе мозга наоборот постоянно меняли тактику, даже если находили правильный вариант, приносящий вознаграждение. По мнению ученых, животные с таким повреждением мозга воспринимали окружающую среду как особенно изменчивую. Такое же поведение демонстрировали и подопытные люди с ярко выраженными симптомами паранойи.

Авторы публикации считают, что полученные в ходе эксперимента данные дают лучшее понимание причин паранойи и указывают на роль медиодорсального таламуса при этом расстройстве. В теории это должно помочь в создании лекарств, которые облегчают состояние пациентов с паранойей.

Другие открытия в сфере медицины

Как писал УНИАН, диеты и спортзалы, возможно, станут не нужны уже в недалеком будущем. Ученые поняли, что заставляет организм сжигать жир. Теперь дело за малым – понять, как стимулировать выработку в организме нужных молекул.

Также мы рассказывали, что ученые провели новое исследование, которое может помочь улучшить наше понимание иммунитета против вторгающихся бактерий. Ученые изучили смертельную супербактерию, которая вызывает около 300 000 смертей в год. Выяснилось, что она появилась из обычной бактерии окружающей среды и быстро распространилась всего за два столетия.

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