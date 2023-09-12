Эта специя уже давно используется в качестве лекарственного средства для лечения расстройства желудка в Юго-Восточной Азии.

Куркума может быть столь же эффективна при лечении расстройства желудка, как и лекарство. Эта специя содержит натуральное активное соединение под названием куркумин, которое, как считается, обладает противовоспалительными и противомикробными свойствами.

Куркуму издавна использовали в качестве лекарственного средства, в том числе для лечения расстройства желудка, в Юго-Восточной Азии. Но до сих пор не было обзоров, сравнивающих куркуму с обычными лекарственными препаратами, пишет Sky News.

Новое исследование, опубликованное в журнале BMJ Evidence-Based Medicine показало, что куркума может быть столь же эффективна, как и омепразол, для снижения избыточной желудочной кислоты.

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Омепразол - это ингибитор протонной помпы, или сокращенно ИПП, который используется для лечения расстройства желудка. Протонные насосы - это ферменты в слизистой оболочке желудка, которые помогают ему вырабатывать кислоту для переваривания пищи.

Омепразол препятствует правильной работе протонных насосов, уменьшая количество кислоты, вырабатываемой желудком.

Исследователи собрали 206 пациентов в возрасте от 18 до 70 лет с рецидивирующим расстройством пищеварения из больниц Таиланда в период с 2019 по 2021 год.

Их распределили по трем группам. Одна получала куркуму (две капсулы куркумина по 250 мг четыре раза в день) и небольшую капсулу-пустышку; вторая группа принимала омепразол (одну капсулу по 20 мг в день и две большие пустые капсулы четыре раза в день); и третья употребляла куркуму и омепразол.

Пациентов повторно обследовали через 28 дней, а затем еще раз через 56 дней. Исследователи обнаружили, что у пациентов во всех трех группах наблюдалось одинаковое улучшение симптомов.

Никаких серьезных побочных эффектов не зарегистрировано, хотя функциональные тесты печени показали некоторое ухудшение у пациентов с избыточным весом, принимавших куркуму.

Исследователи признали небольшой объем исследования и другие ограничения, включая короткий период вмешательства и отсутствие данных долгосрочного мониторинга. По их словам, необходимы дальнейшие более масштабные и долгосрочные исследования.

Тем не менее, они пришли к выводу, что исследование "предоставляет весьма надежные доказательства в отношении лечения функциональной диспепсии". По их словам, полученные результаты могут оправдать использование куркумы в клинической практике.

Вероятная польза куркумы - другие новости

Как сообщал УНИАН, ранее врачи британской Cancer Research назвали куркуму одним из продуктов, борющихся с раковыми заболеваниями. По словам представителей организации, куркумин помогает снизить риск развития рака у человека, останавливает рост опухоли. Отмечается, что в регионах, чья кухня активно использует этот продукт, нет высоких показателей онкологических заболеваний.

Ученые также добавляют, что "куркума отличается исключительно высокой концентрацией антиоксидантов". Однако, выявленный антираковый эффект продукта еще не означает необходимости его употребления, а способности этой специи нуждаются в дополнительных исследованиях.

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