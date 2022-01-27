Новый вирус быстро мутирует и уже скоро им могут заразиться люди.

Китайские ученые из Уханя нашли новый вид коронавируса, который быстро мутирует и уже скоро может добраться до людей. Не обошлось и без летучих мышей. Новый вирус, способный поражать легкие, обнаружили именно у них.

Об этом сообщается в статье, размещенной на сайте BioRxiv.

Новый коронавирус нашли в ЮАР. Ученые из Китая проводили исследования под руководством профессора Уханьского университета. Новый вирус получил название NeoCov. Ученые уже предупреждают о его опасности, так как им могут начать заражаться люди.

Вирус, который нашли ученые, быстро мутирует. Сейчас он представляет угрозу только для летучих мышей, но в скором времени он может быть опасным и для человека.

NeoCov является близким "родственником" коронавируса MERS-CoV, который вызывает ближневосточный респираторный синдром. Оба эти вируса могут использовать некоторые типы определенного фермента летучих мышей. Но особое беспокойство ученых вызывает то, что они могут мутировать и получить возможность проникновения в организм человека.

Читайте такжеЗаразнее "Омикрона": в ВОЗ предупреждают о возникновении новых мутаций COVID-19Теперь исследователи настаивают не необходимости дальнейшего изучения нового коронавируса, так как если он действительно мутирует, то может стать серьезной проблемой для всего человечества.

Ранее УНИАН уже сообщал, что украинский эксперт назвал причину мутации коронавируса.

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