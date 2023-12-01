Последствия изменения климата для здоровья будут одним из главных вопросов повестки дня саммита Cop28, который пройдет на этой неделе в Дубае.

Ученые полагают, что однажды смогут спрогнозировать, как атмосферные условия влияют на пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и предупреждать о приближении опасной погоды.

Они считают, что то, как изменения температуры, влажности и загрязнения воздуха влияют на сердечно-сосудистые заболевания, и изучение этой связи, создаст новую научную область под названием кардиометеорология. Об этом пишет Telegraph.

По мнению ученых из венгерского Центра сердца и сосудов Университета Земмельвайса, важность этой области, вероятно, будет возрастать, поскольку изменение климата приводит к более экстремальным погодным условиям во многих частях мира.

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Они отслеживали госпитализацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в различных атмосферных условиях и обнаружили, что диабетики особенно страдают от резких перепадов температуры и повышенных концентраций озона.

"Важность наших выводов возрастает в контексте того, что экстремальные атмосферные условия и загрязнение воздуха, вероятно, станут более распространенными в будущем", - подытожили ученые в исследовании, опубликованном в European Heart Journal.

В исследовании приняли участие 7230 пациентов, госпитализированных с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями за пятилетний период. В ходе исследования были изучены их демография, а также связь между метеорологическими условиями и такими факторами, как гипертония, гиперлипидемия и диабет.

В конечном итоге авторы исследования надеются, что смогут создать "Кардиометеорологическую систему оповещения", которая будет прогнозировать опасные периоды для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Последствия изменения климата для здоровья будут занимать важное место в повестке дня последнего раунда переговоров Организации Объединенных Наций по климату, который состоится на этой неделе.

Главный руководитель здравоохранения континента сообщил Telegraph, что саммит станет спасательным кругом для африканских стран, борющихся с повышением температуры.

Генеральный директор ведущего агентства здравоохранения континента заявил, что мир должен прислушаться к мнению Африки о влиянии изменения климата на здоровье, а не повторять опыт пандемии Covid, когда ее голос был отодвинут на второй план.

Лидеры африканских стран утверждают, что их страны не несут ответственности за подавляющее большинство выбросов углекислого газа, но их народы заплатят за это.

Всемирная организация здравоохранения также на этой неделе призвала к тому, чтобы общественное здравоохранение было в центре дискуссий по изменению климата на саммите.

Повышение температуры приводит к смертоносным волнам жары и расширяет масштабы распространения инфекционных заболеваний, таких как холера и денге. Они также приносят с собой экстремальные погодные условия, такие как штормы, засухи и наводнения.

Орган здравоохранения ООН предупредил: "Изменение климата — это не далекая угроза; это нынешняя опасность, затрагивающая наше здоровье по нескольким направлениям.

"Медицинское сообщество утверждает, что изменение климата уже влияет на наше здоровье, способствуя распространению инфекционных и трансмиссивных заболеваний. Переговорщикам необходимо срочно осознать, что изменение климата является прямой угрозой глобальному здоровью, которую больше нельзя игнорировать или преуменьшать", - сказано в заявлении.

По данным ООН, почти половина человечества, или около 3,5 миллиарда человек, проживает в районах, наиболее уязвимых к изменению климата.

За два десятилетия во всем мире смертность от жары среди людей старше 65 лет выросла на 70 процентов.

Прогнозы Всемирного банка показывают, что без немедленных действий изменение климата может привести к перемещению примерно 216 миллионов человек в течение следующих 25 лет, поскольку люди будут спасаться от наводнений, засух и болезней.

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Напомним, ранее исследователи выяснили, что подъем хотя бы на 50 ступенек в день связан с более чем 20-процентным снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому людям, возможно, потребуется подниматься всего по пять лестничных пролетов в день, чтобы значительно улучшить здоровье сердца.

Тем более, подъем по лестнице бесплатен, не требует похода в тренажерный зал или какого-либо специального оборудования, может осуществляться в любую погоду.

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