Если такое поведение повторяется регулярно, со временем это может привести к ожирению, инсулинорезистентности, диабету.

Психологи рассказали, что такое нервное переедание и как с ним справиться.

Об этом говорится в телеграмм-канале "Психологическая поддержка".

"Эмоциогенное пищевое поведение – один из трех типов нарушения пищевого поведения, что приводит к перееданию. Работает по принципу: когда мне грустно – я ем, когда меня не любят – им, страшно – ем. То есть человек ест каждый раз, когда его переполняют эмоции", – объясняют эксперты.

Как это происходит:

Случается событие.

Оно вызывает у человека эмоциональный дискомфорт: страх, злость, разочарование.

Человек не выдерживает и начинает искать, что его сейчас могло бы успокоить. Обращается к своему опыту и обнаруживает, что это – еда.

Человек ест. При этом потребности в пище у организма нет.

Если такое поведение повторяется регулярно, со временем это может привести к ожирению, инсулинорезистентности, диабету.

Простой способ обнаружить нервное переедание. Если рука снова тянется за чем-то "вкусненьким", задайте себе вопрос: удовлетворит ли меня сейчас съесть корочку хлеба? Если да – вы проголодались, стоит нормально покушать. Если же вам хочется именно эту конфетку / чипсину / колбаску – похоже, вы таки заедаете стресс.

Если рука снова тянется за чем-то "вкусненьким", задайте себе вопрос: удовлетворит ли меня сейчас съесть корочку хлеба? Если да – вы проголодались, стоит нормально покушать. Если же вам хочется именно эту конфетку / чипсину / колбаску – похоже, вы таки заедаете стресс. Проблему эмоционального переедания стоит решать не со стороны питания, а со стороны эмоций. Попробовать разобраться: какие именно эмоции предшествуют желанию съесть шоколадку? Что именно я чувствую в ситуациях, когда меня тянет к печенью?

Попробовать разобраться: какие именно эмоции предшествуют желанию съесть шоколадку? Что именно я чувствую в ситуациях, когда меня тянет к печенью? Когда мы анализируем то, что с нами происходит, у нас появляются над этим контроль.

Как сообщал УНИАН, ранее врач-эндокринолог и диетолог Наталья Самойленко рассказала, как можно обмануть организм, который из-за стресса требует сладкого.

Также диетолог рассказала, как питаться в условиях войны и обеспечить потребность в питательных веществах.

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