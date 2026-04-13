Торговля дикими животными повышает риск передачи людям опасных заболеваний, - ученые

По словам ученых, дополнительным фактором риска являются выдры, африканские карликовые ежи и леопардовые кошки.

Торговля дикими животными, которая охватывает около четверти всех видов млекопитающих, существенно увеличивает риск передачи патогенов между животными и людьми, пишет Interesting Engineering. По данным нового исследования, вероятность такой передачи возрастает примерно на 50%.

Работа, опубликованная в журнале Science, основана на анализе 40 лет данных о легальной и нелегальной торговле животными. В исследовании приняли участие ученые из Йельского университета, Университета Мэриленда и Университета Айдахо. Ученые установили, что дикие млекопитающие в 1,5 раза чаще передают инфекционные агенты человеку. Особенно опасны нелегальные операции, которые усугубляют эти риски.

В то же время, как объясняет один из авторов исследования Жером Жиппе, непосредственное использование изделий из животных - например, меха или слоновой кости - почти не несет угрозы заражения. Основная опасность возникает раньше: во время охоты, обработки и транспортировки животных.

Видео дня

По словам исследователей, это заставляет переосмыслить потребительские привычки и отношение к продукции животного происхождения.

Особое внимание ученые уделили популярности экзотических животных в качестве домашних питомцев. Речь идет о таких видах, как фенек, выдры, африканские карликовые ежи, леопардовые кошки или сахарные опоссумы. Исследование показало, что торговля такими животными способствует распространению патогенов и может иметь последствия для здоровья людей.

"Как научил нас COVID, эта деятельность может вызвать эпидемии и пандемии. Подобные случаи уже фиксировались ранее - в частности, вспышка обезьяньей оспы в 2003 году, связанная с продажей экзотических животных", - говорится в статье.

Как подчеркивают ученые, даже если риск не является мгновенным, сам факт спроса на таких животных стимулирует распространение инфекций.

Одним из ключевых выводов исследования стало то, что продолжительность пребывания вида в торговле напрямую влияет на риски. В среднем каждые 10 лет присутствия вида на рынке добавляется еще один патоген, общий с человеком. Это означает, что количество контактов между людьми и животными играет решающую роль в передаче болезней.

Ученые подчеркивают: существующие системы биобезопасности в основном сосредоточены на сохранении видов, а не на предотвращении распространения инфекций.

Исследователи призывают пересмотреть подходы к контролю за торговлей дикими животными и усилить системы бионаблюдения.

По их мнению, результаты работы помогут лучше понять взаимодействие между хозяевами и патогенами, а также будут способствовать предотвращению будущих эпидемий.

Общий вывод - сокращение торговли дикими животными и отказ от содержания экзотических питомцев могут существенно снизить риски для глобального здоровья.

Опасность от животных

Вас также могут заинтересовать новости: