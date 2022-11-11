Тест на беременность - самый точный и быстрый способ женщине определить, что она находится в "интересном положении". Точность такого теста очень сильно отличается в зависимости от правильности его проведения. УНИАН расскажет всё, что нужно знать о таких тестах, чтобы они вас не подвели.
Как работает тест на беременность
Тест на беременность проверяет, есть ли в мочи женщины хорионический гонадотропин - особый гормон, который вырабатывается в крови на шестой день после оплодотворения. Именно поэтому бессмысленно делать тест раньше, чем через шесть дней после незащищенного полового акта.
Какие есть виды тестов на беременность
- Тест-полоска - самый компактный и дешевый вариант, который легко сделать дома. Полоску опускают до нужной отметки в контейнер с мочой.
- Струйный тест используется непосредственно во время мочеиспускания. Достаточно помочиться на тест и он покажет результат. Можно использовать в любом туалете.
- Планшетный тест на беременность имеет специальное окошко, куда с помощью пипетки нужно капнуть несколько капель мочи.
- Цифровой тест имеет дисплей, на котором показывается результат после контакта с мочой. Такие тесты можно делать раньше, чем другие виды.
Когда делать тест на беременность
Медики советуют не торопиться с тестом. Для того, чтобы результат теста был наиболее точным, тест не стоит делать до начала менструации, иначе он покажет низкую эффективность. Лучше всего делать тест в первый день предполагаемых месячных. Делать тест задолго до менструации бессмысленно - его результат на таком этапе будет почти случайным.
Но даже на таком сроке тест может показать неточный результат, поскольку концентрация гормона гонадотропина в первые дни беременности может быть недостаточной. Поэтому самую высокую точность тесты имеют на 5-7 день задержки месячных. На таком этапе даже самые дешевые тесты определят беременность или её отсутствие.
Что ещё влияет на точность теста
- Срок годности теста. Чувствительность реагента снижается со временем и тест может не зафиксировать реальную беременность.
- Чувствительность теста, то есть концентрация гормона в мочи, которую препарат может распознать. Она может равняться 10, 20 или 30. Чем меньше число, тем точнее тест.
- Время суток. Тест рекомендуется делать в первой половине дня, в идеале - с помощью первой утренней мочи. Тогда концентрация гормона будет максимальной.
- Прием пищи перед тестом. Тест на беременность лучше делать на пустой желудок и до питья воды, чтобы моча не была разбавлена.
- Поспешность. Если сразу после применения вы увидели одну полоску - это ещё не значит, что вы не беременны. Вторая полоска может проявиться через 5-10 минут. На тесте указано, сколько времени нужно подождать для точного результата.
- Болезнь и некоторые лекарства. Некоторые таблетки, такие как диуретики, снотворные и антигистаминные средства, могут разбавлять мочу, из-за чего точность сильно снижается. Также на точность теста влияет наличие крови и белка в мочи.