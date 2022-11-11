Чтобы тест на беременность показал максимальную точность, нужно учитывать несколько факторов.

Тест на беременность - самый точный и быстрый способ женщине определить, что она находится в "интересном положении". Точность такого теста очень сильно отличается в зависимости от правильности его проведения. УНИАН расскажет всё, что нужно знать о таких тестах, чтобы они вас не подвели.

Как работает тест на беременность

Тест на беременность проверяет, есть ли в мочи женщины хорионический гонадотропин - особый гормон, который вырабатывается в крови на шестой день после оплодотворения. Именно поэтому бессмысленно делать тест раньше, чем через шесть дней после незащищенного полового акта.

Какие есть виды тестов на беременность

Тест-полоска - самый компактный и дешевый вариант, который легко сделать дома. Полоску опускают до нужной отметки в контейнер с мочой.

- самый компактный и дешевый вариант, который легко сделать дома. Полоску опускают до нужной отметки в контейнер с мочой. Струйный тест используется непосредственно во время мочеиспускания. Достаточно помочиться на тест и он покажет результат. Можно использовать в любом туалете.

используется непосредственно во время мочеиспускания. Достаточно помочиться на тест и он покажет результат. Можно использовать в любом туалете. Планшетный тест на беременность имеет специальное окошко, куда с помощью пипетки нужно капнуть несколько капель мочи.

на беременность имеет специальное окошко, куда с помощью пипетки нужно капнуть несколько капель мочи. Цифровой тест имеет дисплей, на котором показывается результат после контакта с мочой. Такие тесты можно делать раньше, чем другие виды.

Когда делать тест на беременность

Медики советуют не торопиться с тестом. Для того, чтобы результат теста был наиболее точным, тест не стоит делать до начала менструации, иначе он покажет низкую эффективность. Лучше всего делать тест в первый день предполагаемых месячных. Делать тест задолго до менструации бессмысленно - его результат на таком этапе будет почти случайным.

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Но даже на таком сроке тест может показать неточный результат, поскольку концентрация гормона гонадотропина в первые дни беременности может быть недостаточной. Поэтому самую высокую точность тесты имеют на 5-7 день задержки месячных. На таком этапе даже самые дешевые тесты определят беременность или её отсутствие.

Что ещё влияет на точность теста

Срок годности теста . Чувствительность реагента снижается со временем и тест может не зафиксировать реальную беременность.

. Чувствительность реагента снижается со временем и тест может не зафиксировать реальную беременность. Чувствительность теста , то есть концентрация гормона в мочи, которую препарат может распознать. Она может равняться 10, 20 или 30. Чем меньше число, тем точнее тест.

, то есть концентрация гормона в мочи, которую препарат может распознать. Она может равняться 10, 20 или 30. Чем меньше число, тем точнее тест. Время суток . Тест рекомендуется делать в первой половине дня, в идеале - с помощью первой утренней мочи. Тогда концентрация гормона будет максимальной.

. Тест рекомендуется делать в первой половине дня, в идеале - с помощью первой утренней мочи. Тогда концентрация гормона будет максимальной. Прием пищи перед тестом . Тест на беременность лучше делать на пустой желудок и до питья воды, чтобы моча не была разбавлена.

. Тест на беременность лучше делать на пустой желудок и до питья воды, чтобы моча не была разбавлена. Поспешность . Если сразу после применения вы увидели одну полоску - это ещё не значит, что вы не беременны. Вторая полоска может проявиться через 5-10 минут. На тесте указано, сколько времени нужно подождать для точного результата.

. Если сразу после применения вы увидели одну полоску - это ещё не значит, что вы не беременны. Вторая полоска может проявиться через 5-10 минут. На тесте указано, сколько времени нужно подождать для точного результата. Болезнь и некоторые лекарства . Некоторые таблетки, такие как диуретики, снотворные и антигистаминные средства, могут разбавлять мочу, из-за чего точность сильно снижается. Также на точность теста влияет наличие крови и белка в мочи.

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