Территориальная оборона запустила YouTube-канал, где показывает, как оказывать помощь при различных ранениях.
В описании YouTube-канала говорится, что информационный ресурс создан управлением подготовки (G7) штаба Командования Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.
Цель канала - научить граждан Украины базовым знаниям в военном деле, которые сейчас особенно важны для защиты страны и устойчивого сопротивления агрессору.
"Наш ресурс предоставляет гражданам Украины доступ к последним новостям, информации о планируемых и проведенных мероприятиях полевых обучений в Силах территориальной обороны Вооруженных Сил Украины", – сообщили авторы канала.
И конечно, пользователи канала получили возможность самостоятельно ознакомиться с учебными фото и видеоматериалами.
В галерее видео уже есть такие обучающие видео:
- "Травмирование легких пневмоторакс";
- "Остановка обильного кровотечения",
- "Как открыть пути дыхания";
- "Введение в курс тактической медицины".