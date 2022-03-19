Тероборона запустила ютуб-канал об оказании первой помощи / фото ua.depositphotos.com

Территориальная оборона запустила YouTube-канал, где показывает, как оказывать помощь при различных ранениях.

В описании YouTube-канала говорится, что информационный ресурс создан управлением подготовки (G7) штаба Командования Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

Цель канала - научить граждан Украины базовым знаниям в военном деле, которые сейчас особенно важны для защиты страны и устойчивого сопротивления агрессору.

"Наш ресурс предоставляет гражданам Украины доступ к последним новостям, информации о планируемых и проведенных мероприятиях полевых обучений в Силах территориальной обороны Вооруженных Сил Украины", – сообщили авторы канала.

И конечно, пользователи канала получили возможность самостоятельно ознакомиться с учебными фото и видеоматериалами.

В галерее видео уже есть такие обучающие видео:

  • "Травмирование легких пневмоторакс";
  • "Остановка обильного кровотечения",
  • "Как открыть пути дыхания";
  • "Введение в курс тактической медицины".

Вас также могут заинтересовать новости: