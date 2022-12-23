По данным СМИ, исследования показали, что многие популярные препараты от простуды на самом деле не облегчают симптомов заболевания.

Врачи в США требуют снять с продажи "Терафлю" и другие популярные лекарства, которые облегчают симптомы простуды, из-за неэффективности. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Как сообщается, исследования показали, что некоторые из наиболее широко используемых противоотечных средств не работают. Именно это и побудило врачей и исследователей призвать к прекращению продаж этих препаратов.

По данным издания, "Терафлю", "Бенадрил" и "Тайленол", которые в последнее время принимают все больше людей, входят в число десятков безрецептурных таблеток, сиропов и жидкостей. В их составе есть ингредиент под названием фенилэфрин для устранения заложенности носа. Ингредиент оказался безопасным, однако четыре исследования показали, что лекарства не уменьшают заложенность носа.

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Ссылаясь на результаты исследований, врачи и фармацевты заявили, что эти таблетки не должны продаваться.

Оборот лекарств в Украине

Напомним, этим летом Верховная Рада решила ужесточить ответственность за некачественные лекарства в Украине. В частности, Рада приняла закон о лекарственных средствах. Документом предусмотрено установить контроль за изготовлением, регистрацией, оборотом лекарств и усилить ответственность за некачественную продукцию.

Тем временем исследование показало, что украинцы начали меньше тратить на еду и больше - на лекарства. В частности, расходы на лекарства и медицинские товары в августе выросли на 4%.

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