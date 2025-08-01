Для процедуры оплодотворения женщины использовали эмбрион, который хранился в замороженном состоянии 30 лет.

В США установили новый рекорд искусственного оплодотворения: 26 июля на свет появился ребенок, эмбрион которого хранили более 30 лет в замороженном состоянии. Об этом сообщает MIT Technology Review.

Родители мальчика, которого назвали Тедеус Дэниел Пирс, - Линдси и Тим Пирс из американского штата Огайо. Известно, что биологическая мать ребенка заморозила эмбрион в 1994 году.

Необычному донорству способствовало Христианское агентство по "усыновлению эмбрионов": биологическая мать и приемные родители связаны через это агентство. Таких организаций несколько в США, и они декларируют миссию "спасения жизней", побуждая людей использовать эмбрионы, хранившиеся долгое время.

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В ноябре 2024 года этот эмбрион использовали во время искусственного оплодотворения 35-летней Линдси Пирс. А в конце июля родился малыш Тедеус. Линзи Пирс рассказала Technology Review, что малыш очень спокойный. Семья в восторге, что имеет этого "драгоценного малыша" и чувствует себя, как в "научно-популярном фильме".

Издание отмечает, что отец малыша, 34-летний Тим Пирс, был еще ребенком, когда эмбрион заморозили. Биологической матери малыша, Линди Арчерд, сейчас 62 года. В 1990-годах они с мужем проходили процедуру ЭКО, во время которой заморозили четыре эмбриона. Она успешно забеременела и выносила ребенка из одного из этих эмбрионов.

Таким образом, Тедеус имеет биологическую сестру, которой сейчас 30 лет и у нее есть своя 10-летняя дочь. Это два эмбриона остаются замороженными. Линда Арчед продолжает платить за их хранение. Она сказала изданию, что еще не встречалась с семьей Тедеуса лично, но на фотографиях видит сходство малыша со своей дочерью.

ВВС пишет, что на данный момент это самый длительный период замораживания эмбриона до успешного рождения живого ребенка. Предыдущий рекорд принадлежал близнецам, которые родились в 2022 году из эмбрионов, замороженных в 1992 году.

Мировой демографический кризис

Как писал УНИАН, по данным Всемирной организации здравоохранения, глобальный показатель бесплодия в мире составил 17,5%. При этом с проблемой бесплодия в равных пропорциях сталкиваются мужчины и женщины, граждане бедных и богатых стран.

В ООН также указывали, что мировой демографический кризис продолжается в разных странах мира. Как выяснилось, люди не хотят рожать из-за финансовых причин, проблем со здоровьем или страха глобальных мировых вызовов - таких как войны, пандемии или климатические кризисы.

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