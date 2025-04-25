Интересно то, что этот напиток, вероятно, уже стал частью вашей повседневной жизни.

Подступность висцерального жира в том, что от него сложно избавиться. Внутри брюшной полости эта форма жировой ткани окружает критические органы, такие как желудок, печень и кишечник.

К счастью, есть один напиток, который может помочь уменьшить висцеральный жир, пишет Eatingwell. Исследования связывают употребление кофе с уменьшением жира в организме. Например, исследование 2025 года, в котором приняли участие более 45 тыс. человек, показало, что у тех, кто пил кофе (в среднем 1,7 чашки в день), было значительно меньше висцерального жира, чем у тех, кто не пил кофе.

Почему кофе может помочь уменьшить висцеральный жир

По словам диетолога Меган Берд, в том, что кофе сжигает жир могут играть роль несколько факторов.

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Кофеин может поддерживать метаболизм

Содержание кофеина в напитке может быть одним из ключей к уменьшению висцерального жира.

Некоторые исследования установили, что кофе может ускорить метаболизм на 5–20 % в течение как минимум трех часов после употребления.

Кофе содержит антиоксиданты

Кофе получает много хороших отзывов за высокое содержание антиоксидантов. Каждая чашка содержит от 200 до 550 миллиграммов этих полезных растительных соединений.

Включение большого количества антиоксидантов в рацион - еще один способ уменьшить висцеральный жир. Исследование 2024 года показало, что употребление большего количества антиоксидантов может быть связано с меньшим количеством висцеральной жировой ткани.

Бет Конлон, доктор философии, отметила, что хлорогеновые кислоты и кафестол, обнаруженные в кофе, являются двумя антиоксидантами, которые могут помочь сбросить висцеральный жир. "Исследования показали, что хлорогеновые кислоты могут уменьшить абдоминальный жир, массу тела и окружность талии", - сообщила она.

Кафестол, тем временем, был связан с уменьшением массы тела и объема висцерального жира. "Эти соединения могут влиять на метаболизм и расщепление жира, предлагая потенциальный механизм, лежащий в основе воздействия кофе на висцеральный жир", - рассказала специалист.

Кофе может снижать аппетит

Еще одним потенциальным преимуществом кофеина для сокращения висцерального жира является снижение уровня голода. "Кофеин в кофе может стимулировать нервную систему и потенциально снижать аппетит", - сказала Конлон.

Согласно исследованию, употребление кофе после еды, а не до нее, было более эффективным для снижения голода.

Как пить кофе для потери висцерального жира

Не каждый кофейный напиток является правильным для потери висцерального жира - важно то, что вы добавляете в напиток. "Если вы добавляете в кофе много жиров и сахара, польза для здоровья будет сомнительной", - отметила Берд и посоветовала пить просто черный кофе.

Другие новости о пользе кофе

Ранее ученые назвали восемь преимуществ кофе для здоровья. Ученые отметили, что ежедневная порция кофеина снижает риск диабета, предотвращает болезнь Альцгеймера и многое другое.

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