Они предупредили, что от этого типа жира избавиться трудно, поэтому нужно проявить настойчивость.

Избыток некоторых видов жира, например висцерального, может представлять определенный риск для здоровья.

Висцеральный жир - это тип жира, который не виден невооруженным глазом. Он окружает жизненно внутренние органы, такие как кишечник, почки, печень и желудок, и составляет около 10–15 % от общего количества жира в организме. Этот тип жира особенно проблематичен, поскольку он скапливается в областях, не предназначенных для хранения жира, пишет Eatingwell.

Можно ли избавиться от висцерального жира?

Короткий ответ на этот вопрос - нет. Диетолог Мелисса Митри сказала: "Вы не можете нацелиться только на потерю висцерального жира, поскольку он находится глубоко в брюшной полости вокруг ваших органов". Однако, по ее словам, сосредоточение на общей потере веса может помочь уменьшить висцеральный жир.

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Диетолог Анна Смит сказала: "Всегда есть определенные области, на которые мы хотели бы нацелиться специально, но это не так просто. Хорошая новость в том, что когда вы теряете вес, вы теряете жир со всего тела, включая висцеральный жир".

Советы, которые помогут избавиться от висцерального жира

Включите одну или две высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) в еженедельную программу тренировок — это один из подтвержденных исследованиями способов поддержать потерю висцерального жира, сказала Смит. HIIT включает в себя короткие серии быстрых и интенсивных упражнений с последующими периодами отдыха. Например, 30 секунд отжиманий, затем 30 секунд приседаний и затем 30 секунд скручиваний. Затем повторите последовательность еще два-три раза, делая 1-минутные перерывы между подходами. HIIT может помочь сбросить жир, так как он может увеличить общее сжигание калорий во время и даже после тренировки.

Регулярно занимайтесь спортом: Митри объясняет, что аэробные упражнения, такие как ходьба, бег трусцой, бег и езда на велосипеде, наиболее эффективны для снижения висцерального жира. Силовые тренировки также важны и могут помочь нарастить мышечную массу и создать более стройное тело. Постарайтесь заниматься спортом по 30 минут большинство дней в неделю.

Достаточно спите: Недостаток сна может привести к увеличению брюшного жира. Исследование показало, что участники набирали висцеральный жир в периоды ограничения сна. Старайтесь спать не менее семи-девяти часов каждую ночь, чтобы поддерживать здоровье.

Управляйте стрессом: Хронический стресс может повышать уровень кортизола, а слишком много этого гормона может спровоцировать накопление висцерального жира, говорит Митри. Управление стрессом является ключом к снижению висцерального жира.

Ешьте больше фруктов и овощей: они богаты клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами, которые помогают организму эффективно работать, уменьшают воспаление и способствуют потере веса, сказала Смит.

Уменьшите потребление алкоголя: употребление слишком большого количества алкоголя любого вида может увеличить количество висцерального жира в организме, сказала Митри. Она отметила, что алкоголь калорийный, может содержать много добавленного сахара и нагружать печень. Он также может привести к перееданию.

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