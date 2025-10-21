Уход за больными длится годами, проблемы ложатся на плечи обычных женщин.

Более трети населения мира живет с неврологическими заболеваниями, и большинство стран не готовы к этому вызову, даже не выделяются средства для противодействия таким болезням.

Как пишет The Hill, об этом говорится в новом отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о состоянии неврологического здоровья. Отмечается, что примерно 40% мирового населения – более трех миллиардов человек – имеют те или иные неврологические проблемы. Ежегодно эти заболевания приводят в мире к 11 миллионам смертей.

Зафиксировано, что в 2021 году среди основных причин смерти и инвалидности людей были инсульт, неонатальная энцефалопатия, мигрень, болезнь Альцгеймера и другие формы деменции, диабетическая невропатия, менингит, эпилепсия, осложнения после преждевременных родов, расстройства аутистического спектра и онкозаболевания нервной системы.

Несмотря на масштаб проблемы, говорится в отчете, в странах с низким уровнем доходов количество неврологов более чем в 80 раз меньше, чем в государствах с высоким уровнем доходов.

"Когда более каждого третьего человека в мире живет с заболеваниями, поражающими мозг, мы должны сделать все возможное, чтобы улучшить доступ к необходимой медицинской помощи. Многие такие расстройства можно предотвратить или эффективно лечить, но медицинские услуги остаются недосягаемыми для большинства, особенно в сельских и малообеспеченных районах, где люди часто сталкиваются со стигматизацией, социальной изоляцией и финансовыми трудностями", – отметил заместитель генерального директора ВОЗ доктор Джереми Фаррар.

Сейчас только 63 государства-члена ВОЗ имеют национальную политику в отношении неврологических расстройств, и только 34 страны выделяют целевое финансирование на борьбу с ними.

Большинство людей в мире не имеют доступа к базовым услугам: только 49 стран включили неврологические расстройства в свою систему универсального медицинского страхования.

Также, как говорится в публикации, есть значительный дефицит специализированных медицинских служб – от инсультных отделений и детской неврологии до реабилитационных центров и паллиативной помощи. Особенно остро нехватка кадров ощущается в городских больницах.

В отчете отмечается, что нехватка услуг по уходу за больными особенно болезненно сказывается на семьях. Ведь он часто длится годами, и большинство соответствующих обязанностей ложится на непрофессиональных сиделок – преимущественно обычных женщин, которые остаются без поддержки.

