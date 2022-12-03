В столице будут работать муниципальные аптеки и коммунальные ветеринарные клиники.

Муниципальные аптеки "Фармация" обеспечены резервными источниками питания и будут работать, если в столице не будет электроснабжения.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, в случае блэкаута в Киеве будут работать некоторые аптеки частных сетей и коммунальные ветеринарные клиники.

"Не останутся без помощи и ваши домашние любимцы. Квалифицированную ветеринарную помощь домашним животным в условиях отсутствия электроснабжения будут предоставлять коммунальные ветлечебницы, входящие в состав КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины", - добавил Кличко.

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По его словам, продолжит работать также Служба учета и регистрации животных, входящая в состав коммунального предприятия.

Уничтожение энергосистемы Украины и подготовка к блэкауту:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

24 ноября в Киеве были обесточены 70% жилых домов. ДТЭК сообщил о том, что в Киеве свет будут включать на 2-3 часа в сутки.

2 декабря Кличко сообщил об организации работы городского пассажирского транспорта в случае новых ударов врага по энергосистеме Украины и полного обесточивания города. В частности, движение поездов метрополитена будет приостановлено, на всех маршрутах наземного транспорта будут работать автобусы, и проезд в них будет бесплатным.

Мэр также обнародовал перечень отдельных торговых сетей, рынков и ТРЦ, которые будут работать в случае возникновения ЧС и отсутствия электроснабжения.

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