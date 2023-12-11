Употребление овсянки может значительно улучшить питательный профиль рациона и снизить риск некоторых хронических заболеваний, благодаря своим многочисленным преимуществам.

Диетологи рассказали сколько и как часто нужно есть овсянку, чтобы получить пользу, пишет Eatthis. Лучший способ по-настоящему ощутить пользу овсянки - это ежедневно съедать одну чашку вареной овсянки.

Порция на одну чашку содержит 4 гр клетчатки, а также полезные дозы тиамина, фосфора и магния. Овсянка не содержит натрия и содержит мало жиров и насыщенных жиров, а также содержит биологически активные соединения, некоторые из которых являются мощными антиоксидантами.

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Порция овсянки содержит около 160 калорий, около 3,5 гр жира, менее грамма насыщенных жиров и 6 гр белка. В порции также содержится около 28 гр углеводов, из которых только 1 гр натурального сахара.

Ежедневное употребление порции несладкой овсянки - это отличный способ повысить содержание клетчатки в рационе, добавить порцию цельнозернового зерна и начать день с энергетического завтрака, который поможет дольше оставаться сытым.

FDA уже дано признавало пользу овсянки для здоровья сердца, заявляя, что растворимая клетчатка из овсянки как часть диеты с низким содержанием насыщенных жиров и холестерина может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и что для этого нужно всего 3 гр овсянки в день. Итак, вам нужно съесть около 1,5 стакана вареного овса, чтобы получить три грамма растворимой клетчатки, полезной для здоровья сердца.

Также ученые выяснили, что овсянка полезна для желудочно-кишечного тракта, улучшает иммунитет и здоровья кишечника, а также сниженает риск атеросклероза. Другие исследования показывают, что овес может помочь уменьшить воспаление и риск развития диабета 2 типа.