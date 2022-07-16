В США уже распространено около 156 тыс. доз вакцины против "обезьяньей оспы", в том числе более 100 тыс. доз - за последнюю неделю.

Правительство США заказало дополнительные 2,5 млн доз вакцины производства Bavarian Nordic для использования против "обезьяньей оспы", а в этом месяце собираются приобрести еще одну крупную партию для борьбы со вспышкой этого вирусного заболевания.

На сегодняшний день в США выявлено 1470 случаев "обезьяньей оспы", которая может вызывать симптомы, похожие на грипп, и поражение кожи, сообщает Голос Америки. Они наблюдаются в основном среди мужчин, имеющих половые контакты с другими мужчинами.

Чиновники здравоохранения ожидают увеличения статистики случаев заболеваний в ближайшие недели из-за роста количества сообщений о болезни и распространения тестов, заявила директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски.

По ее словам, в стране не было зарегистрировано ни одного случая "обезьяньей оспы" среди подростков, с тех пор, как на прошлой неделе тестирование было начато и в коммерческих лабораториях.

США распространили по стране около 156 тыс. доз вакцины против "обезьяньей оспы", в том числе более 100 тыс. доз за последнюю неделю.

Однако директор CDC предупредила, что спрос на вакцины выше, чем имеющееся в настоящее время предложение.

"Мы активно работаем над увеличением предложения… обновляем нашу стратегию, чтобы убедиться, что мы используем наши текущие запасы стратегически", - пояснила она.

Соединенные Штаты заказали 500 тыс. доз вакцины Bavarian Nordic еще в июне, а в начале этого месяца - еще 2,5 млн.

Кроме того, страна работает с Bavarian Nordic над доставкой еще 786 тыс. доз вакцины, которые в настоящее время находятся на фабрике в Дании.

"Мы начали процесс предварительного размещения этих доз в США, и они будут доступны до получения разрешения [от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов] FDA, ожидаемого к концу июля", - добавила Валенски.

Как сообщал УНИАН, 26 июня генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вспышка обезьяньей оспы не является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

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