США поддерживают Украину в борьбе с COVID-19.

Соединенные Штаты Америки передали Украине почти 500 тысяч доз вакцины от коронавируса.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.

"Сегодня Соединенные Штаты передали Украине почти 500 000 доз вакцины против COVID-19 в партнерстве с COVAX. Мы гордимся нашей поддержкой народа Украины в его борьбе с COVID-19. Соединенные Штаты поддерживают Украину, и этот груз продемонстрировал, что мы непоколебимы в своей приверженности поддержке народа Украины в условиях глобальной пандемии COVID-19 в то время, как Россия ведет свою неспровоцированную войну, углубляя эту и другие кризиса в области здравоохранения и безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала правительства всех стран вернуть масочный режим, поскольку пандемия коронавируса еще не закончилась, а подвиды "Омикрона" продолжают вызывать новые волны заболеваний, госпитализаций и смертей во всем мире.

Вас также могут заинтересовать новости: