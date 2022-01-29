Вертолет Airbus Helicopters Н-145 доставил жительницу города Мостиска (Львовская обл.) во Львовскую городскую детскую клиническую больницу.

Сегодня, 29 января, вертолет МВД Airbus Helicopters Н-145 доставил во Львовскую городскую детскую клиническую больницу 4-летнюю жительницу города Мостиска Яворовского района с диагнозом "судорожный синдром".

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области.

Отмечается, что спасательную миссию осуществили специалисты Центра авиационного обеспечения Национальной полиции Украины и Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в рамках совместного проекта Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщал УНИАН, 17 марта 2021 года Кабинет министров поддержал совместную инициативу Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения о создании единого аэромедицинского пространства, которое которое будет предусматривать внедрение системы аэромедицинской эвакуации и авиационную транспортировку анатомических материалов реципиентов.

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С учетом того, что в вопросе оказания экстренной медицинской помощи время является критически важным, период реагирования на вылет вертолета составит от 5 до 30 минут, в зависимости от обстоятельств.

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