Последние решения Министерства здравоохранения и Совета национальной безопасности и обороны Украины, которые были призваны способствовать снижению цен на лекарственные средства, фактически привели к противоположному эффекту, считает политолог Алексей Голобуцкий.

"Вместо реального уменьшения стоимости мы имеем рост цен, усиление давления на аптеки и дистрибьюторов и концентрацию прибыли в руках отдельных производителей, которые стремятся сохранить контроль над рынком", - написал эксперт на своей странице в Facebook.

По словам Голобуцкого, Минздрав согласился на публичную "скидку" 100 второстепенных препаратов, список которых составили сами производители. В то же время запрет маркетинговых договоров не снизил розничные цены, а позволил компаниям оставить маркетинговые бюджеты у себя.

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"Компромиссная модель, предложенная участниками рынка, была отвергнута без объяснений. Вместо этого реализован вариант, выгодный лишь узкому кругу производителей", - отметил политолог.

В итоге, по словам эксперта, речь идет не о реформе, а о перераспределении сотен миллионов гривен, которые в итоге платит конечный потребитель. Большинство участников фармрынка не поддержали предложенную модель.

По мнению Голобуцкого, нынешняя ситуация демонстрирует символический характер политики Минздрава: "громкие заявления, минимум реальных изменений и избежание конфликта с влиятельными игроками".

"Такое ручное регулирование не имеет ничего общего с заботой о пациенте. Это контроль над финансовыми потоками, а не системное решение", - резюмировал эксперт.

Он также добавил, что нынешняя политика в отрасли свидетельствует о кулуарном установлении правил игры - не в интересах конкуренции, а в пользу отдельных сильных игроков рынка.