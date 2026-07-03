Смог от пожаров в Чернобыле: врач объяснил, стоит ли киевлянам принимать йод

Нужно закрывать окна, стараться оставаться в помещении, а не выходить на улицу.

В Киеве из-за пожаров, вызванных вражеской атакой в ночь на 2 июля и в Чернобыльской зоне, а также из-за отсутствия ветра фиксируется ухудшение состояния воздуха. Людям рекомендуется закрывать окна и ограничить время пребывания на улице. Об этом в комментарии УНИАН сказал врач и советник мэра Львова по медицинским вопросам Тарас Жиравецкий.

"Просто закрывайте окна, старайтесь находиться в помещении, а не на улице. Второй нюанс – не загорать под прямыми солнечными лучами. Также не нужно принимать йод, потому что, опять же, это ничего не дает. Делать этого не нужно, это не дает никакого эффекта", – сказал он.

Кроме того, по словам врача, при признаках отравления или головокружения нужно сразу обращаться к врачу.

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"В то же время люди, у которых есть какие-либо сопутствующие заболевания, особенно органов дыхания, обязательно должны следить за своим состоянием. Если есть одышка, нужно иметь пульсоксиметр, который мы использовали во время пандемии COVID-19, чтобы следить, не падает ли сатурация. Если падает, то, конечно, тоже нужно обращаться к врачу", – рассказал врач.

Он подчеркнул, что пациенты с гипертонией должны следить за давлением, и если происходит скачок давления, звонить семейному врачу или кардиологу.

"Универсального совета нет, потому что, как говорится, чудес не бывает, и мы должны исходить из практической точки зрения из того, что мы можем сделать и посоветовать. Конечно, в такую жару нужно пить больше воды. Если очень жарко, то дома можно положить на голову мокрое полотенце, чтобы попытаться охладиться. Если есть возможность, то идти в место, где есть тень или кондиционер. То есть искать места, где можно переждать это время, кроме квартиры", – пояснил Жиравецкий.

Смог в Киеве: что известно

Как сообщал УНИАН, в Чернобыльской зоне продолжается ликвидация масштабных лесных пожаров. Из-за этого в отдельные периоды на территории Киева и Киевской области может наблюдаться ухудшение качества атмосферного воздуха вследствие переноса продуктов горения.

Шлейф дыма распространяется к югу от очагов пожара, то есть может переноситься в Киев. Это приводит к ухудшению качества воздуха и видимости в Киеве, а также в Вышгородском, Бучанском и Броварском районах Киевской области.

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