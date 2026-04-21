Смарт-часы могут вводить в заблуждение: почему это происходит

Смарт-часы могут вводить в заблуждение относительно вашей физической формы: большинство этих показателей не измеряется напрямую – это лишь оценки, которые могут отличаться от реальности, пишет The Independent.

"Вы проверяете свои смарт-часы после пробежки – и видите, что показатели ухудшились: уровень физической подготовки упал, калорий сожжено немного, восстановление слабое, а система советует отдохнуть еще 72 часа. И хуже всего – сама пробежка была замечательной", – говорится в статье.

Специалисты объясняют, почему часы показывают противоположное – смарт-часы и другие фитнес-трекеры не всегда дают точные данные.

Видео дня

Как смарт-часы влияют на тренировки

Носимые устройства, такие как смарт-часы, уже почти десятилетие остаются одним из главных фитнес-трендов. Миллионы людей пользуются ими ежедневно. Эти устройства формируют представление о здоровье и тренировках, показывая, сколько калорий вы сожгли, насколько вы в форме, как хорошо восстановились и готовы ли к следующему занятию. Но важно: большинство этих показателей не измеряется напрямую – это лишь оценки, которые могут существенно отличаться от реальности.

Сжигаемые калории

Это одна из самых популярных функций, но ее точность оставляет желать лучшего.

Устройства могут ошибаться более чем на 20% – как в сторону завышения, так и занижения. Особенно это касается силовых тренировок, велоспорта или интервальных нагрузок.

Это важно, ведь люди часто ориентируются на эти данные в питании. Ошибки могут привести либо к перееданию, либо к недоеданию, что влияет на результаты тренировок.

Количество шагов

Подсчет шагов – полезный показатель общей активности, но тоже не идеальный. Смарт-часы могут недосчитывать около 10% шагов. Например, если вы толкаете детскую коляску, несете тяжести или двигаете руками ограниченно, точность падает, ведь устройство ориентируется именно на движение рук. Поэтому эти данные стоит воспринимать как ориентир, а не точное измерение.

Частота сердечных сокращений

Часы измеряют пульс через изменения кровотока в запястье. В состоянии покоя или при низких нагрузках это достаточно точно, но с повышением интенсивности погрешность возрастает. На результат влияют движения рук, пот, тон кожи и даже то, насколько плотно вы носите устройство. Это может быть проблемой для тех, кто тренируется по пульсовым зонам.

Отслеживание сна

Большинство устройств оценивает сон и делит его на фазы – легкий, глубокий и REM. Однако "золотой стандарт" в этой сфере – полисомнография, которая проводится в лаборатории и измеряет активность мозга. Смарт-часы же оценивают сон по движениям и пульсу. Они хорошо определяют, спите вы или нет, но гораздо хуже – стадии сна. Поэтому оценки могут быть неточными.

Показатели восстановления

Многие устройства используют вариабельность сердечного ритма (HRV) вместе с данными о сне, чтобы оценить "готовность" к тренировке. Однако HRV наиболее точно измеряется с помощью электрокардиограммы, тогда как часы лишь оценивают его через датчики на запястье. В результате показатель восстановления основан на двух неточных параметрах – и может вводить в заблуждение. Вы можете пропустить тренировку, хотя на самом деле чувствуете себя хорошо.

VO₂max

Смарт-часы также оценивают VO₂max – ключевой показатель выносливости. Точное измерение требует специальной маски и анализа дыхания. Часы же лишь оценивают этот показатель по пульсу и движению. В результате они часто завышают значение у менее активных людей и занижают у более тренированных.

Что делать, если смарт-часы неправильно считают

Несмотря на неточности, смарт-часы не бесполезны. Они полезны для отслеживания общих тенденций, но не стоит слишком придавать значения ежедневным колебаниям или отдельным цифрам.

Гораздо важнее обращать внимание на собственные ощущения, результаты тренировок и уровень восстановления – это дает более реальное представление о вашем состоянии, чем любой гаджет.

Как правильно стоять под душем – ответ дерматологов

Напомним, в соцсети Х разгорелась дискуссия по поводу того, как большинство людей принимают душ: стоя лицом к струе воды или спиной к ней. По словам дерматологов, душ нужно принимать, стоя спиной к струе воды. Это помогает предотвратить попадание шампуня и кондиционера на лицо, что может привести к закупорке пор, раздражению или появлению высыпаний. Также это ограничивает прямое воздействие горячей воды на нежную кожу лица и т. д.

Вас также могут заинтересовать новости: