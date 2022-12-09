Препарат станет доступным для пациентов со спинальной мышечной атрофией первого типа в 2023 году.

Впервые в Украине пациентам будут бесплатно доступны лекарства против спинальной мышечной атрофии.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Украины. Отмечается, что сегодня на заседании правительства было поддержано предложение Минздрава осуществить закупки девяти лекарственных средств по договорам управляемого доступа. Восемь из них закупались ранее централизованно, одно - будет закуплено впервые.

"Впервые в Украине, благодаря использованию договора управляемого доступа, который позволяет сохранить конфиденциальной цену, удалось централизованно закупить препарат "Эврисди" ("Рисдиплам") для лечения детей, больных спинальной мышечной атрофией (СМА). Лекарства будут предоставляться пациентам бесплатно", - говорится в сообщении.

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Как заметил в своем Telegram-канале председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, один флакон препарата "Рисдиплам" в украинских аптеках стоит более 250 тыс. грн.

Также в Минздраве отметили, что препарат станет доступным для пациентов со СМА первого типа в 2023 году.

Это лекарственное средство будут получать пациенты со СМА, которые будут соответствовать критериям включения в программы (возраст, тип болезни и тому подобное), в том числе те, которым будет поставлен диагноз по результатам программы расширенного неонатального скрининга.

Подробные условия получения пациентами этого лекарственного средства будет сообщено позже.

В Минздраве также отметили, что по результатам заключения договоров управляемого доступа с компаниями "Sanofi", "BioMarin" и "Takeda" в отношении лекарственных средств, которые ранее уже закупались централизованно, только в 2022 году удастся сэкономить около 10 млн долларов (при пересчете на валютную цену 2021 года) и около 100 млн грн (за использование гривневых цен 2021 года).

Механизм ДКД, который предусматривает прямые и конфиденциальные переговоры между заказчиком и производителем, применяется во многих странах мира, в частности в Италии, Франции, Нидерландах, Бельгии, Швеции, Дании, Финляндии, Австралии, Литве и других. Лекарственные средства, закупаемые Минздравом, используются для лечения против редких (орфанных) заболеваний, например, болезни Гоше, мукополисахаридозов, гемофилии и др.

Что такое СМА

СМА - редкое нервно-мышечное заболевание, которое приводит к атрофии конечностей и смерти.

"Рисдиплам" - единственное лекарственное средство против спинальной мышечной атрофии, которым можно самостоятельно лечиться дома, ведь его следует принимать орально.

В мире существует три препарата для лечения СМА: Zolgensma, Evrysdi, Spinraza. Первый вводится до двухлетнего возраста и чинит ген SMN1, останавливая болезнь навсегда. Два последних нужно применять на протяжении всей жизни.

В июле украинские больницы впервые получили Spinraza, которую называют одной из "самых дорогих инъекций" в мире.

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