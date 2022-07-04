В Минздраве подчеркнули, что более 150 флаконов препарата теперь есть в тринадцати больницах страны.

Украинские больницы впервые получили препарат Spinraza - лекарства, способные спасти детей со спинальной мышечной атрофией. Этот препарат называют одной из "самых дорогих инъекций" в мире.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, это один из трех имеющихся в мире препаратов, который применяются во время терапии детей со СМА.

В Минздраве подчеркнули, что более 150 флаконов препарата теперь имеются в тринадцати больницах страны.

Отметим, что спинальная мышечная атрофия является одной из самых редких генетических болезней, которая характеризуется нарастающей мышечной слабостью во всем организме. С возрастом она приводит к нарушению опорно-двигательного аппарата и в конечном итоге приковывает больного к инвалидной коляске и кровати.

Вместе с тем СМА является наиболее распространенной генетической причиной смерти детей. По статистике, эта болезнь поражает одного-двух младенцев из 10 тысяч новорожденных.

В Украине сегодня более 200 детей имеют подтвержденный диагноз "спинальная мышечная атрофия".

"Сегодня, без преувеличения, важный день в истории украинской медицины. Мы не просто получили дорогостоящие лекарства, которых никогда раньше не было в Украине. Мы получили самое ценное – возможность сохранить жизни детей, страдающих редкими орфанными заболеваниями. Мы благодарим доноров, которые подарили для наших детей этот шанс на жизнь", - подчеркнула заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

Справка УНИАН. Spinraza это препарат, зарегистрированный американской компанией Biogen. Его вводят с помощью инъекции непосредственно в спинномозговую жидкость через поясницу. Поддерживающие инъекции нужны на протяжении всей жизни - шесть инъекций в первый год и по три инъекции каждый год в дальнейшем.

Это лекарство называют самой дорогой инъекцией в мире: один флакон Spinraza стоит более 100 тысяч долларов – это около трех миллионов гривень.

Этим препаратом бесплатно обеспечивают своих граждан Германия, Италия, Хорватия, Австрия, Дания, Люксембург, Швейцария, Франция, Япония, Израиль, Турция, Швеция, Испания, США, Бразилия и Южная Корея. А с сегодняшнего дня - и Украина.

Отметим, в мире существует три препарата, которые используются для лечения СМА: Zolgensma, Evrysdi, Spinraza. Первый вводится до двухлетнего возраста и чинит ген SMN1, останавливая болезнь навсегда. Два последних нужно применять на протяжении всей жизни.

Как сообщал УНИАН, ранее в Министерстве здравоохранения сообщили о планах ввести реестр больных редкими заболеваниями.

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