Новое исследование выявило связь между горем и биологическим старением.

Новое исследование выявило связь между горем от утраты близкого человека и биологическим старением.

Исследование провели ученые из Школы общественного здравоохранения Мэйлмана Колумбийского университета, пишет Interesting Engineering. Они обнаружили, что у людей, потерявших родителя, партнера, брата, сестру или ребенка, наблюдались признаки ускоренного биологического старения, чем у тех, кто не потерял.

"Исследование показывает тесную связь между потерей близких на протяжении всей жизни с детства до зрелого возраста и более быстрым биологическим старением", - прокомментировала ведущий автор исследования Эллисон Айелло.

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С возрастом клетки, ткани и органы функционируют менее эффективно, что повышает вероятность развития хронических заболеваний. Биологическое старение определяется с помощью ДНК-маркеров, называемых эпигенетическими часами. Эти часы показывают, как быстро стареют тела на клеточном уровне.

Айелло сказал, что было мало исследований того, как потеря близких на разных этапах жизни влияет на ДНК-маркеры.

В исследовании приняли участие тысячи людей от подросткового до взрослого возраста, чтобы изучить влияние потери на биологический возраст. Данные были получены из лонгитюдного исследования здоровья подростков и взрослых, которое началось в 1994-95 годах.

Потери были разделены на две группы: те, которые были пережиты в детстве или подростковом возрасте (до 18 лет), и те, которые произошли во взрослом возрасте (от 19 до 43 лет). Исследование также оценило совокупное количество потерь в течение жизни человека.

Исследование показало, что чем больше потерь, тем быстрее происходит биологическое старение. Влияние было наиболее выраженным, когда две или более потерь произошли во взрослом возрасте.

"Связь между потерей близких и проблемами со здоровьем на протяжении жизни хорошо известна. Но некоторые этапы жизни могут быть более уязвимы для рисков для здоровья, связанных с потерей, и накопление потерь, по-видимому, является существенным фактором", - пояснила Айелло.

Смерть родителя или брата или сестры в молодом возрасте может быть глубоко травмирующей. Она может привести к проблемам с психическим здоровьем, когнитивным трудностям и повышенному риску сердечных заболеваний и преждевременной смертности. Более того, эти последствия для здоровья могут сохраняться или проявляться в течение длительного времени после того, как произошла потеря.

Исследователи подчеркнули, что, хотя потеря может иметь долгосрочные последствия для здоровья независимо от возраста, воздействие часто более серьезно в годы становления личности, такие как детство и подростковый возраст.

"Мы до сих пор не до конца понимаем, как потеря приводит к плохому здоровью и более высокой смертности, но биологическое старение может быть одним из механизмов", - заключила Айелло.

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