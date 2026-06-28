Специалисты считают, что такая нагрузка необходима многим людям.

Обычная ходьба, по словам экспертов, поможет поддерживать тело в тонусе и укреплять организм большинству людей. Особенно это актуально для тех, кто ведет сидячий образ жизни и не находит возможности для полноценных тренировок. Рассказываем, сколько шагов в день надо делать и почему заветные 10 000 нужны не всем.

Сколько в день нужно ходить - точная цифра

Авторы издания Martha Stewart пишут, что остаточное количество физической активности каждый день не обязательно означает интенсивную тренировку. 30 минут ходьбы вполне достаточно для многих людей, и психические, и физические преимущества точно стоят того, чтобы начать включать такую легкую активность в свою ежедневную рутину.

Ежедневная прогулка может укрепить здоровье сердца, улучшить настроение, улучшить кровообращение и способствовать лучшему сну. Со временем эти преимущества могут привести к значительным изменениям, включая потерю веса, снижение стресса и уменьшение риска сердечно-сосудистых заболеваний.

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Физиотерапевт, сертифицированный мануальный физиотерапевт и специалист по технике бега Дениз Смит считает, что по мере улучшения выносливости вы даже можете заметить, что ходите быстрее или преодолеваете большие расстояния с большей легкостью. Он детально объясняет, что будет, если ходить по 30 минут в день.

Улучшение здоровья сердечно-сосудистой системы

По словам Смита, 30-минутная ходьба может благоприятно повлиять на сердечно-сосудистую систему, включая улучшение кровообращения и нормализацию артериального давления. Со временем эта привычка укрепляет здоровье сердца, что снижает риск инсульта и ишемической болезни сердца, а также способствует поддержанию здорового уровня холестерина.

Майкл Стивенс, сертифицированный персональный тренер NASM и генеральный директор TrainerPro, добавляет, что при регулярных ежедневных прогулках организм лучше доставляет кислород к мышцам и органам.

Улучшение контроля уровня сахара в крови и управление весом.

По словам Смита, 30-минутная прогулка может помочь контролировать вес, регулировать уровень сахара, снижать уровень кортизола, стимулируя сжигание жира, и это подтверждают исследования Американской диабетической ассоциации. "С точки зрения фитнеса, это также один из самых недооцененных инструментов для контроля веса, поскольку он увеличивает ежедневную активность, не вызывая при этом чрезмерной усталости или мышечной боли", – говорит Стивенс. По словам Смита, в зависимости от темпа, размера тела и рельефа местности, 30-минутная прогулка может сжечь от 100 до 200 калорий.

Снижение уровня стресса и улучшение настроения

Рассуждая о том, достаточно ли 30 минут ходьбы в день, Смит объяснил, что регулярные прогулки на свежем воздухе могут значительно улучшить настроение и благоприятно повлиять на эмоциональное состояние, особенно в сочетании с физической активностью.

По словам Стивенса, ходьба может помочь снизить уровень стресса, улучшить ясность мышления и поддержать эмоциональное благополучие, поскольку она стимулирует движение, не создавая чрезмерной нагрузки на нервную систему, как это бывает при некоторых высокоинтенсивных тренировках. Исследования неизменно показывают, что ходьба может эффективно уменьшать симптомы тревоги и депрессии.

Улучшение когнитивных функций

Физические упражнения увеличивают мозговой кровоток, улучшая доставку кислорода и питательных веществ по всему мозгу. Это способствует улучшению памяти и ясности мышления. По мнению экспертов, физическая активность приносит пользу не только физическому здоровью сердца, но и поддерживает работу мозга. Исследования показывают, что регулярная физическая активность, например, ходьба, может улучшить когнитивные функции и помочь снизить риск возрастного снижения когнитивных способностей.

Больше энергии и лучше сон

По словам Смита, ведение активного образа жизни – даже просто 30-минутная ежедневная прогулка – может повысить уровень энергии. Исследования показывают, что регулярная физическая активность, такая как ходьба, помогает людям быстрее засыпать, улучшает эффективность сна и повышает его общее качество. По словам Стивенса, в течение первых нескольких недель после установления ежедневного режима ходьбы некоторые люди замечают повышение выносливости и снижение усталости при выполнении повседневных дел. Физическая активность, такая как ежедневные прогулки, может повысить уровень энергии и уменьшить усталость, в то время как малоподвижный образ жизни приводит к ухудшению состояния здоровья.

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